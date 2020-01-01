مدرب العين يرفع تقريرًا سريًا عن اللاعبين وصفقات ميركاتو الشتاء

العين يستعد لانطلاقته في دوري أبطال آسيا

قدم بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين الإماراتي تقريره الخاص باللاعبين واحتياجات الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري لإدارة النادي، وقد فرض سرية كاملة على هذا التقرير حسبما أوضحت صحيفة الإمارات اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن تقرير المدرب البرتغالي اعتمد على أداء اللاعبين خلال مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي التي خسرها أمام النصر بركلات الجزاء الترجيحية، والمباراة الودية أمام مصفوت التي خاضها يوم الخميس الماضي وانتهت بالتعادل 2-2.

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وسلم المدرب تقريره لمشرف الفريق سلطان راشد وسط سرية كاملة، والسبب في هذه السرية يعود لوجود رغبة لدى المدرب في التخلي عن بعض الأسماء في العين حال نجحت الإدارة في إبرام صفقات جديدة، أو استمرارها حال لم تُوفق الإدارة في ميركاتو يناير.

ويتصدر الجزائري عبد الرحمن مزيان قائمة المرشحين للرحيل عن العين خلال سوق الانتقالات الشتوي خاصة مع عدم تقديمه المستوى المطلوب مع الفريق ووجود عروض قوية له من أندية شمال أفريقيا خاصة الترجي التونسي.

وفتح بيدرو الباب لضم عدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوي للفريق البنفسجي خلال تصريحاته عقب المباراة أمام مصفوت، وقد أبدى أمله في أن تقوم الإدارة الفنية بحسم التعاقدات الجديدة سريعًا وقبل غلق القائمة الآسيوية حتى يستفيد من تعديل بعض الأسماء.

ويتبقى للعين 3 أيام على الموعد النهائي لتقديم قائمته المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ سيواجه في الـ28 من يناير الجاري الفائز بين الزوراء العراقي وبونيودكور الأوزبكي على ملعبه هزاع بن زايد في العين.

ويسمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية تغيير أو إضافة 5 أسماء على القائمة الأولية في الموعد النهائي لتسجيل قوائمهم الآسيوية، ويكون هذا الموعد قبل أسبوع من لعب مباراتهم الأولى في دوري أبطال آسيا .

ويُتيح الاتحاد الآسيوي للأندية المشاركة في بطولاته تسجيل 4 لاعبين أجانب أحدهم من آسيا، وهو ما يُجبر الأندية في بعض الدول خاصة السعودية والإمارات وقطر على التخلي عن بعض لاعبيه الأجانب المسجلين في قوائمهم المحلية.