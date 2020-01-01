جريميو يُهدد طموحات الجزيرة الحفاظ على كينو

ليس الجزيرة فقط، بل كافة الراغبين في ضم البرازيلي

باتت طموحات الجزيرة الإماراتي الحفاظ على لاعبه المعار له من بيراميدز المصري "كينو" مهددة من جانب نادي جريميو البرازيلي الراغب في ضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

الفريق الإماراتي استعار كينو صاحب الـ30 عامًا من بيراميدز بعد تألقه الملفت في الدوري المصري الموسم الماضي، وقد تفوق على عدد من الأندية التي اهتمت بضمه وأبرزها الأهلي المصري والهلال والاتحاد من السعودية وشباب الأهلي من الإمارات.

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ورغم قوة الصفقة حينها، إلا أن كينو لم يُقدم المردود المتوقع في الجزيرة بسبب تأثر موسمه سلبًا بالإصابات المتعددة، إذ لم يُحرز سوى هدف واحد في دوري الخليج العربي وهدف آخر في كأس الخليج العربي، وقد صنع 4 أهداف خلال 8 مباريات من الدوري.

المصادر الصحفية البرازيلية تحدثت عن رغبة جريميو الكبيرة في ضم اللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري البرازيلي، ولا يُمانع في استقطابه بالإعارة من بيراميدز، كما كشفت مصادر أخرى أن كينو سبق وأبدى رغبته العودة لبلاده بعد عامين في المنطقة العربية.