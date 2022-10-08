دورتموند وبايرن ميونخ .. أسد على أوروبا ومركز ثالث بالدوري الألماني!

النادي البافاري خسر نقطته رقم 11 من أصل 27 نقطة متاحة.

تعادل بايرن ميونخ مع مضيفه بوروسيا دورتموند في المبارة التي جمعت بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الألماني بهدفين لكل فريق.

وفرط النادي البافاري في تقدمه بهدفين نظيفين والذي استمر حتى حوالي ربع ساعة من نهاية اللقاء، ليخسر نقطتين إضافيتين في سباق قمة الدوري الألماني.

تقدم ليون جوريتسيكا في الدقيقة الـ 33 بصناعة المتألق جمال موسيالا، قبل أن يضاعف ليروي ساني النتيجة في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الـ 53 ليظن الجميع أن البافاري قد ضمن الثلاث نقاط في جعبته بالفعل.

لكن قبل النهاية بحوالي ربع ساعة جاء الخبر السعيد بالنسبة للنادي صاحب الأرض عن طريق اللاعب يوسوفا موكوكو الذي قلص الفارق لهدف وحيد.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء بالتحديد في الدقيقة الـ 95 جاء هدف التعديل عن طريق اللاعب أنطوني موديست ليخطف لفريق نقطة من فم الأسد، وليكون ذلك هو أكثر هدف جاء في وقت متأخر من الكلاسيكر منذ أن بدأت شبكة أوبتا في الإحصاء عام 2004.

أسد أوروبا ثالث ألمانيا

نتيجة تلك المباراة تركت بايرن ميونخ في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 16 نقطة بعد أن فقد النقطة رقم 11 له هذا الموسم من أصل 27 كانت متاحة.

الصدارة يملكها الثنائي أونيون برلين وفرايبورج برصيد 17 نقطة لكلاهما، ولهما مباراة أقل الفوز بها سيعني تقدمهم أمام البافاري بفارق أربع نقاط.

هذا بالرغم من أن الثنائي خسر ثلاث وأربع نقاط على التوالي في آخر ثلاث مباريات لهما في الدوري الألماني.

تخيل عزيزي أن بايرن ميونخ لم يفقد كل تلك النقاط في الأسابيع الماضية، لكان الفارق بينه وبين أقرب منافسيه على الأقل سبع نقاط وفي طريقه لحسم اللقب الـ 11 على التوالي.

لكن أسد أوروبا لا يبدو عليه أنه يعرف كيف يتعامل مع الدوري الألماني جيدًا، ويظهر كالنعامة في ملاعب الجيران، رغم تفوقه الواضح والصريح على كافة فرق مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

فبايرن ميونخ الذي فاز بلقاءات أقل من تلك التي تعادل فيها أو خسرها في الدوري الألماني هذا الموسم، والذي استقبل ثمانية أهداف في تسع جولات هو نفسه الفريق الذي خرج بشباك نظيفة ثلاث مرات في دوري الأبطال محققًا العلامة الكاملة بتسعة انتصارات من ثلاث مواجهات.

كلمة في حق موسيالا

في لقاء اليوم شاهدنا بشكل لا لبس فيه القيمة الحقيقية للاعب مثل جمال موسيالا، الذي صنع الهدف الأول لصالح ليون جوريتسكا وقدم أفضل ما لديه.

فذلك الهدف كان المساهمة رقم 14 له هذا الموسم في كل البطولات في 13 مشاركة بواقع سبعة أهداف سجلهم وسبعة صنعهم، ليكسر رقم المساهمات التي شارك فيها بالموسم الماضي مع الفريق طوال 40 مباراة خاضهم والذي كان 13.

تلك الأرقام تدل حقًا على لاعب يملك من الإمكانيات ما يستطيع من خلاله قيادة بايرن ميونخ لأمجاد جيل فرانك ريبيري وآريين روبن.

ربما لو استمر بتلك المستويات خلال الأسابيع المقبلة من الموسم سيكون مؤثرًا مع منتخب ألمانيا في كأس العالم ووقتها ستتهافت عليه كافة الفرق الكبرى حول العالم.

تهديد ديفيس

خلال المواجهة أظهر اللاعب الكندي ألفونسو ديفيس توجعًا جعله يغادر الملعب بحلول بداية الشوط الثاني، لكنه لم يغادر أرض الملعب فقط بل المبنى بأكمله.

فبحسب ما ذكرت شبكة "TZ" فاللاعب توجه إلى المستشفى حتى يقوم بفحص كامل للإصابة التي تعرض لها بعد الضربة التي تلقاها في الرأس، مما يعني أنها ليس أمرًا هينًا.

وفي ظل تلاحم اللقاءات وصعوبتها في الفترة المقبلة بين ثلاث مواجهات في الدوري الأبطال والعديد من مباريات الدوري الصعبة مثل تلك القادمة ضد فرايبورج صاحب المركز الثاني، ستكون الأمور أشد وطأة على الفريق البافاري لو غاب ديفيس لفترة طويلة.

بيت القصيد

أمام بايرن ميونخ شهر صعب للغاية قبل بداية كأس العالم، على جانب دوري الأبطال فالفريق على بعد ثلاث نقاط فقط من حسم تأهله كأول المجموعة بشكل كبير، لذلك فالضغط هناك لن يكون كبيرًا.

لكن على جانب الدوري سيكون على بايرن ميونخ أن يكون أكثر حسمًا في اللقاءات المقبلة، وأن يتوقف عن نزيف النقاط الذي يلاحقه منذ بداية الموسم.

قبل التوقف سيكون على البافاري أن يتصدر جدول الترتيب، لأن الفريق بعد شهر ديسمبر من المؤكد وأنه سيعاني المزيد من الإصابات والإرهاق بعد رحلة قطر التي سيخوضها عدد كبير من نجومه.