بوروسيا دورتموند ضد هيرتا برلين: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بروسيا دورتموند ضد هيرتا برلين فى الجولة 30 من الدوري الألماني 2019-20، والتي تقام في سيجنال إيدونا بارك

بوروسيا دورتموند 0 × 0 هيرتا برلين

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Tied at the half in Dortmund ⏸️ pic.twitter.com/kVDvdSg4qX — (@BlackYellow) June 6, 2020

46' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول...

45' إسفاين ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية ارضية يبعدها الدفاع.

44' توروناريجا يتقدم بالكرة ويعبر وسط الميدان ثم يمررها للأمام، لكن بدون عنوان.

42' الشوط الأول على وشك الانتهاء وعلى ما يبدو أننا في طريقنا للتعادل السلبي.

41' بيكاريك يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية لا تجد إلا حكيمي الذي يبدأ الهجوم.

40' حكيمي ينطلق في اليمين ثم يمرر الكرة لسانشو الذي يحاول استلامها بعبور من تورناريجا، وبالفعل تعبر الكرة من المدافع لكنها تسبق الإنجليزي إلى يد يارشتاين.

39' بالطبع بوروسيا دورتموند مفتقد لهالاند، فحتى الآن الفريق غير قادر على خلخلة دفاعات هيرتا برلين.

38' جيريرو ينفذ الضربة الحرة بتسديدة إلى المرمى مباشرة، تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

37' خطأ لبوروسيا دورتموند بعد تدخل من إبيشيفيتش على حكيمي على يمين منطقة جزاء هيرتا برلين.

36' حكيمي ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية لفيتسيل الذي يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع.

34' نعود للمباراة الساخنة في وسط الميدان لكن دون خطورة حقيقية على المرميين.

بعد أن ساند حكيمي وسانشو قضية العنصرية ضد السود في أمريكا المباراة الماضية، انتقلت العدوى إلى بقية الفريق وهكذا كانت قمصان التدريب قبل المباراة.

32' جرويتش يتقدم بالكرة حتى يصل إلى أمام منطقة الجزاء، فيجد حكيمي الذي يفتك الكرة من خلفه ببراعة.

31' تصويبة قوية من داريدا من أمام منطقة الجزاء، لكن بوركي بالمرصاد.

30' خطأ لبوروسيا دورتموند في الوسط ينفذه جيريرو بكرة ساقطة إلى منطقة الجزاء تصل سهلة إلى يد الحارس يارشتاين.

29' طولية أمامية رائعة تصل للوكيباكيو المحاصر من تشان في عمق منطقة الجزاء، يستقبلها لوكيباكيو بتسديدة مقصية تخرج ضعيفة وسهلة إلى يد بوركي.

28' استحواذ سلبي للكرة من قبل عناصر هيرتا برلين في هذه الأثناء.

26' حكيمي يتقدم بالكرة في اليمين ثم يمررها لبراندت الذي يفقدها لصالح بوياتا.

25' الكرة تتحول لدورتموند الذي يحاول اختراق الجدار الدفاعي لبرلين.

24' تمريرات بين لاعبي هيرتا برلين في الخلف، وضغط قوي على حامل الكرة من دورتموند.

23' أكانجي تقدم بالكرة ثم مررها لبراندت أمام منطقة الجزاء، فاستلمها بدوران ثم أرسل تسديدة قوية خرجت بعيدة إلى ضربة مرمى.

23' براندت يسير على خطى هازارد ويضيع فرصة تقدم بوروسيا دورتموند.

21' جيريرو أرسل عرضية من اليسار أبعدها توروناريجا بالخطأ إلى هازارد الوحيد تمامًا في يمين منطقة الجزاء، فروض الكرة ثم أرسل تسديدة قوية خرجت بعيدة إلى ضربة مرمى.

21' أول فرصة خطيرة في المباراة يضيعها هازارد بغرابة.

20' حكيمي يرسل عرضية من اليمين تصطدم بوجه ميتيلشتات وتخرج للركنية.

19' جرويتش يمرر كرة أمام منطقة الجزاء للوكيباكيو في انتظار ردها للتسديد، لكن الدفاع هو الأقرب.

18' لوكيباكيو ينطلق بالكرة في اليمين ثم يتوقف ويمررها للخلف، لكن الدفاع يفتكها.

17' تحضير للهجوم من قبل هيرتا برلين كالعادة بتمريرات في الخلف.

16' ركنية لبوروسيا دورتموند من على يمين المرمى، ينفذها سانشو بعرضية تعبر من الجميع وتصل إلى فيتسيل الذي يحاول إرسال عرضية، لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى.

15' جريريو يتوغل في يسار منطقة الجزءا ثم يمرر الكرة بكعبه من على خط الركنية للخلف بحثًا عن سانشو، لكن الدفاع أقرب للكرة.

14' الكرة تصل لداريدا الذي هرب في اليسار ثم مررها للأمام بحثًا عن ديلروسون، لكن الكرة أقرب لبيشيتشيك.

13' تحضير للهجوم من قبل عناصر هيرتا برلين بتمريرات في الخلف.

12' سانشو يمرر كرة من اليسار لجيريرو الذي يتركها تعبر، لكن لا وجود للمساندة.

11' تدوير بوروسيا دورتموند للكرة يعود، وتراجع تام لهيرتا برلين.

10' الكرة تتحول لهيرتا برلين وتصل لميتلشتات الذي يرسل عرضية من اليسار يبعدها تشان.

8' حكيمي يدخل يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية تصطدم بالشباك من الخارج.

7' استحواذ على الكرة الآن من قبل بوروسيا دورتموند، ومعاناة افتقاد هالاند مستمرة منذ المباراة السابقة.

5' تمريرات بين لاعبي بوروسيا دورتموند في محاولة لاختراق جدار برلين.

4' ديلروسون يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يمررها للعمق فيشتتها تشان

3' بدية هادئة للمباراة والكرة حائرة بين الفريقين

2' دورتموند على اليسار بالأصفر والأسود، وهيرتا برلين على اليمين بالأزرق والأبيض.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء.

تشكيل بوروسيا دورتموند:

يبدأ المدرب لوسين فافر بطريقة (3-4-3)، وبتشكيلة تضم:

التشكيل | 3-4-1-2