دورة رباعية قد يغيب عنها ريال مدريد - مقترح بتغيير نظام كأس السوبر الإسباني

رئيس الاتحاد الإسباني يضع العديد من المقترحات لتطوير الكرة خلال السنوات المقبلة

تقدم رئيس الاتحاد الاسباني لويس روبياليس، اليوم الثلاثاء، بمقترح جديد حول نظام السوبر الإسباني.

روبياليس أجرى اجتماعاً للاتحاد، لمناقشة العديد من المقترحات لتطوير نظام المؤسسة والحفاظ على كفاءة الكرة الإسبانية.

وأكد خلال الاجتماع أنه سيقترح على جمعية الاتحاد المنعقدة في إبريل، تغيير نظام كأس السوبر إلى دورة رباعية.

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وتشمل الدورة تواجد كل من وصيف وبطل كأس ملك إسبانيا، وصاحبي المركزين الأول والثاني بالدوري.

وتلعب مباراتي نصف نهائي بين الفرق الأربعة، ليلتقي الفائزين بالمباراة النهائية لتحديد البطل.

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يومها واجه نجم برشلونة -الفيلسوف- بيب جوارديولا وهو في صفوف الأهلي القطري أحد القادة التاريخيين لريال مدريد، فرناندو هييرو وهو في صفوف نادي الريان ✨



بالمناسبة يومها فاز الريان بنتيجة 5/3 🙌 pic.twitter.com/XxH91pIMOL — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر خارج الأراضي الإسبانية مرة أخرى، حيث أقيم بملعب طنجة الموسم الماضي.

على جانب آخر ناقش روبياليس إمكانية تطوير تكنولوجيا الإعادة التليفزيونية والعمل على نجاحها.

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يذكر أن نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أوقع برشلونة مع ريال مدريد، مما ينهي أي احتمالية وجودهما كوصيف وبطل.

وأما في الدوري تأتي الصدارة من نصيب برشلونة، يليه نادي أتلتيكو مدريد، ليهدد حظوظ ريال في المشاركة بالدورة الرباعية للسوبر إذا خرج من الكأس واستمر بالمركز الثالث في الليجا.