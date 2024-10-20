قيمة مرعبة للمسروقات .. دوجلاس لويز وأليشا ليمان "الضحية" الجديدة في مسلسل "سرقة في يوفنتوس"

حوادث السرقة الخاصة بنجوم يوفنتوس عرض مستمر في مدينة تورينو

لا تتوقف حوادث سرقة نجوم يوفنتوس أبدًا في مدينة تورينو الإيطالية، وقد التحق بقائمة الضحايا نجم الفريق، دوجلاس لويز، وزوجته أليشا ليمان.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أوضحت أن الحادثة وقعت بعد منتصف ليل أمس حين كان اللاعب البرازيلي متواجدًا مع فريقه لخوض مواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي، والتي انتهت لصالح السيدة العجوز بهدف نظيف، فيما كانت زوجته في معسكر مع فريق البيانكونيري للسيدات استعدادًا لمواجهة إنتر التي أقيمت اليوم وانتهت بالتعادل 1-1.

الصحيفة الوردية أفادت أن السارقين سرقوا 11 ساعة تُقدر قيمتها بنصف مليون يورو تقريبًا، بجانب مجوهرات أخرى خاصة بليمان، وقد اكتشف لويز السرقة بعد عودته إلى منزله عند الساعة الواحدة والنصف بعد متنصف الليل بعدما تناول العشاء مع زملائه في يوفنتوس عقب الفوز على نسور العاصمة.

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ولم يتحدث الزوجان عن الحادثة بعد، ولم يرد أي رد فعل من الشرطة الإيطالية حول تقرير لاجازيتا ديلو سبورت.

يُشار إلى أن لويز ليس أول لاعب في يوفنتوس يتعرض منزله للسرقة في تورينو، إذ سبقه عدد من النجوم أبرزهم آنخيل دي ماريا ومويس كين وويستون ماكيني وكايو.