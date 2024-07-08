نساء في كرة القدم | أليشا ليمان .. أكثر شعبية من أنديتها وصاحبة أول انتقال "مزدوج" في التاريخ!

سلسلة جديدة أطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم

كرة القدم كانت ومازالت في نظر العديد لعبة الرجال، إذ رغم التقدم الكبير في الكرة النسائية وتواجد لاعبات بجودة عالية، إلا أن مقاليد الحكم خارج الملاعب ظلت بأيدي الرجال .. مع هذا، فهناك عدة نساء اخترقن ذلك الحاجز وفرضن أنفسهن على اللعبة الأشهر في العالم. جول النسخة العربية يُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن أبرز النساء في عالم الساحرة المستديرة.

حلقتنا اليوم عن أليشا ليمان .. الجميلة السويسرية التي تمتلك شعبية أكبر من أنديتها وصاحبة أول انتقال مزدوج في تاريخ كرة القدم.

أحدثت لاعبة كرة القدم السويسرية، أليشا ليمان، ضجة هائل في منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية، وقد وصلت إلى الذروة بعد انتقالها من أستون فيلا إلى يوفنتوس هذا الشهر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولدت ليمان في الـ21 من يناير 1999، ويُقال في علم الفلك والأبراج أن الرقم 3 المتواجد ضمن أرقامها (21) يدل على الحظ، وبتتبع مسيرتها الكروية نجد أنها بالفعل فتاة محظوظة!

ليمان كانت محظوظة بموهبة كروية كبيرة جعلتها تحظى بمسيرة ممتازة توجتها بالانتقال إلى يوفنتوس مؤخرًا، كما أن شخصيتها ساهمت في امتلاكها شعبية هائلة على منصات السوشيال ميديا ومتابعة كبيرة من الإعلام الأوروبي.

بدأت ليمان مسيرتها مع كرة القدم في عمر التاسعة فقط، وقد لعبت 3 سنوات مع فريق كونولفينجين قبل أن تنتقل عام 2011 إلى فريق "BSC YB" تحت 14 عامًا رغم أنها لم تتجاوز عامها الـ12 فقط، والملفت أنها تدربت مع فريق تحت 13 وتحت 15 عامًا للأولاد 3 مرات أسبوعيًا ولعبت معهم بعض المباريات بجانب تواجدها في فرق البنات.

عند بلوغها عامها الـ17، انضمت ليمان إلى الفريق الأول وقد سجلت 9 أهداف في موسمها الأول، ووصل عدد أهدافها مع الفريق إلى 25 في 52 مباراة، وقد لعبت مع منتخب سويسرا للشابات تحت 17 و19 عامًا.

النقلة النوعية في حياة ليمان كانت بالانتقال إلى إنجلترا صيف 2018، حيث انضمت إلى فريق وست هام النسائي، وقد تألقت مع النادي وسجلت العديد من الأهداف الحاسمة، حتى تم اختيارها ضمن قائمة أفضل لاعبة شابة في موسم 2019-2020 من الدوري الإنجليزي للنساء.

وبعد فترة إعارة بسيطة، 6 أشهر، مع إيفرتون موسم 2020-2021، انتقلت المهاجمة إلى أستون فيلا وحظيت هناك بشعبية جارفة بين الجماهير، حتى تم اختيارها كلاعبة المشجعات لموسم 2021-2022، وقد قاد نجاحها المذهل النادي لتجديد عقدها مرتين آخرهما حتى عام 2026.

الرابع من يوليو الجاري شهد دخول ليمان تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، حيث باتت صاحبة أول انتقال مزدوج في التاريخ، وذلك بانتقالها إلى يوفنتوس بعد أسابيع قليلة من انتقال صديقها دوجلاس لويز للنادي الإيطالي.

مع منتخب سويسرا للسيدات، لعبت ليمان 53 مباراة سجلت خلالها 9 أهداف، وقد اعتذرت عن التواجد مع المنتخب في يورو 2022 للسيدات لأسباب شخصية، إذ قالت أنها تُجهز لبيت الزوجية وزفافها على لويز، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن!

مسيرة الفتاة الشقراء على الملاعب لم تكن السبب الوحيد لتحظى بكل تلك الجماهيرية والمتابعة في السوشيال ميديا، حيث وصل عدد متابعيها عبر إنستجرام حتى الآن 16.8 مليون متابع، بل ساهم ظهورها خارج الملعب كثيرًا في الأمر، وكذلك ارتباطها بالبرازيلي لويز لاعب أستون فيلا الذي أتم انتقاله في يونيو الماضي إلى يوفنتوس.

الثنائي ليمان ولويز باتا أشهر صديقين في كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، وقد بدأت العلاقة بينهما عام 2021 وأعلنا انفصالهما عام 2022 لكنها عادا بعد فترة بسيطة، ويُشاركان جمهورهما العديد من اللقطات كان آخرها من إجازتهما في أمريكا حيث تُقام بطولة كوبا أمريكا حاليًا.

نشاط ليمان عبر السوشيال ميديا كان ملحوظًا وكثيفًا في السنوات الأخيرة، وهو ما جعلها أكثر لاعبات كرة القدم متابعة على إنستجرام، بل هي الوحيدة التي أزاحت أسطورة التنس، روجيه فيدرير، عن عرشه كأكثر رياضي سويسري يمتلك متابعين عبر إنستجرام، وذلك عام 2023.

المثير كذلك أن ليمان تتفوق بشكل ساحق في عدد متابعيها عبر إنستجرام على جميع الأندية التي لعبت لها، بل حتى على المنتخب السويسري للرجال والسيدات! إذ لا يتخطى عدد متابعي أستون فيلا حاجز الـ4 ملايين، فيما لا يصل عدد متابعي فريق السيدات ليوفنتوس إلى مليون متابع، بل حتى صديقها لويز لا يمتلك سوى 1.4 مليون متابع.