يوفنتوس يستخدم دوجلاس كوستا لضم "كنز روما"

يوفنتوس بدأ يضع خطط السوق الصيفي القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدأت إدارة يوفنتوس التخطيط لتحركات سوق الانتقالات الصيفي القادم، والتي لن تقتصر على الشراء بل البيع أيضًا.

وأفادت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن يوفنتوس بات منفتحًا تمامًا لفكرة التخلي عن دوجلاس كوستا، خاصة مع تراجع أدائه هذا الموسم وغيابه المتكرر للإصابة، وكذلك ارتباط اسمه بعدد من الحوادث السلبية مثل حادثة البصق على لاعب ساسولو أو حادث السيارة في تورينو أو ظهوره في حفل عيد ميلاد نيمار.

ماذا قدم يوفنتوس دون رونالدو هذا الموسم؟

وأضافت الصحيفة أن الجناح البرازيلي مطلوب من عدة أندية أبرزها إنتر وتوتنهام وباريس سان جيرمان بجانب فريقي مدينة مانشستر الإنجليزية، ويأمل النادي الإيطالي في الحصول على 55-60 مليون يورو من بيعه لاستخدامهم في صفقة أخرى.

تلك الصفقة وحسب توتوسبورت هي كنز روما "نيكولا زانيولو"، الذي ضمه النادي هذا الموسم من شباب الإنتر وقدم موسمًا رائعًا وسُرعان ما أصبح أحد نجوم البطولة الإيطالية والمطلوب في العديد من الأندية الكبيرة وأبرزها يوفنتوس.