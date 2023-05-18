دليل إدانة عبد الرزاق حمد الله يظهر من جديد!.. النصر يصعد "قضية التسجيلات"

النصر مصمم على سير الطريق لنهايته في قضيته ضد عبد الرزاق حمد الله والاتحاد

لا ينوي مجلس إدارة نادي النصر السعودي إغلاق القضية المعروفة بـ"قضية التسجيلات"، الخاصة بالمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وانتقاله للاتحاد، ويعتزم السير حتى النهاية في أي إجراء من الممكن أن يُتخذ بها.

خلاف الفترة الماضية، وتحديدًا في 24 أكتوبر 2022م، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان قد حكمت بإلزام النصر بدفع كافة الرواتب المتأخرة للاعب، بجانب إعادة المبالغ التي خُصمت منه أثناء فترة جائحة كورونا كاملة له، وهو ما لم يعجب العالميين بالطبع.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة مسلي آل معمر قررت تقديم طلب استئناف على قرار فيفا أمام المحكمة الدولية "كاس"، طالبة في الوقت ذاته بأهمية إدخال التسجيلات الصوتية، التي توضح تفاوض حمد الله مع النادي الجداوي خلال فترة سريان عقده، في القضية، رغم أن فيفا لم يعترف بها.

وأوضحت الصحيفة أنه من المنتظر أن تحدد كاس قائمة المحكمين خلال الفترة المقبلة، لبدء البت في القضية، التي ستطول لأشهر عديدة.

جدير بالذكر أن النصر كان قد فسخ عقد المغربي في أواخر عام 2021م، لينضم اللاعب بعدها للعميد في شتاء 2022م، ومن ثم تشتعل الأزمة، حيث تزعم إدارة النادي العاصمي امتلاكها لتسجيلات تدين اللاعب وتثبت تفاوضه مع الاتحاد خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

وكان الطرفان قد قدما شكوى ضد بعضهما أمام فيفا، إذ طالب حمد الله بالحصول على 8.8 مليون يورو، بداعي فسخ عقده لأسباب غير مشروعة، فيما طالب النصر المغربي بدفع 9.5 مليون يورو مبالغ كان قد حصل عليها.