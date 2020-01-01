دقيقة صمت على روح كوبي براينت قبل ديربي مدريد

ذكرى كوبي براينت حاضرة في أول مباراة بعد وفاته في سانتياجو بيرنابيو

وقف جميع الحاضرين في ملعب سانتياجو بيرنابيو لدقيقة صمت على روح أسطورة كرة السلة كوبي براينت والذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي.

ويستضيف متصدر الليجا في الوقت الحالي ريال مدريد جاره اللدود أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

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والتزم لاعبو الفريقين بدقيقة صمت قبل بداية المباراة، كما ظهرت الجماهير بالمظهر ذاته أيضًا في مشهد حزين ما زال يؤلم جسد الرياضة حول العالم.

وعادة ما تنتهي دقائق الصمت في لحظة، ولكن في هذه المناسبة ظلت الجماهير تهتف باسم الأسطورة الراحل وبحفاوة كبيرة في مشهد مؤثر.

وكان كوبي براينت قد توفى مساء الأحد الماضي رفقة آخرين منهم ابنته إثر سقوط طائرة هيليكوبتر كانت تحملهم في فاجعة هزت الوسط الرياضي حول العالم.

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يذكر أن جميع ملاعب العالم باختلاف الرياضات التي تمارس داخلها قد التزمت بدقيقة الصمت خلال الأسبوع الذي مر على رحيل براينت.