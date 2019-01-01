دقيقة حداد في الليجا لَوفاة ابنة إنريكي

الاتحاد الإسباني يقرر الوقوف لدقيقة حداد خلال مواجهات الجولة الثالثة من الليجا بسبب وفاة ابنة لويس إنريكي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم الوقوف لدقيقة حداد قبل بداية كل مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الليجا في بعد وفاة ابنة لويس إنريكي مدرب المنتخب وبرشلونة السابق.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد قرر أيضًا إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب روبيرتو مورينو للسبب ذاته..

وكان إنريكي قد استقال من تدريب منتخب إسبانيا منذ أسابيع قليلة من أجل أن يتفرغ لرعاية ابنته المصابة بمرض السرطان في العظام، ليخلفه مورينو في منصب المدير الفني للمنتخب.

وأعلن بالأمس لويس إنريكي وفاة ابنته البالغة من العمر 9 سنوات فقط بعد معاناه مع سرطان العظام استمرت لـ 5 أشهر، وكتب لها النهاية الحزينة منذ ساعات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 29, 2019

وعلى خلفية ذلك، اتخذ الاتحاد الإسباني قرارًا من أجل احترام مشاعر لويس إنريكي ومواساته في صدمة كتلك بوقوف جميع الأندية لدقيقة حداد قبل انطلاق الجولة الثالثة من منافسات الليجا..

وفاة ابنة إنريكي في سن 9 سنوات

يذكر أن لويس إنريكي قد تولى قيادة منتخب إسبانيا خلفًا لفيرناندو هييرو بعد انتهاء كأس العالم 2018، حيث تولى هييرو القيادة بشكل مؤقت بعد إقالة جولين لوبيتيجي على خلفية اتفاقه مع ريال مدريد دون علم الاتحاد الإسباني.