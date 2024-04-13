دفاع جوارديولا مستمر عن هالاند: رأي النقاد لا يهم!

جوارديولا يواصل دفاعه عن هالاند...

استمر بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، في الدفاع عن إرلينج هالاند، مهاجم فريقه ضد الانتقادات التي يتعرض لها المهاجم النرويجي في الفترة الأخيرة.

ويتعرض هالاند، لموجة كبيرة من الانتقادات مؤخرًا من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين، بسبب تراجع مستواه، وكانت آخر تلك الانتقادات من جيمي كاراجار، عقب تعادل ريال مدريد، مع مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لكل فريق في دوري ابطال أوروبا.

وكتب كاراجار في مقالة عبر صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، عقب اللقاء: "هالاند، لاعب كرة قدم من مميز ولا شك أنه أحد أعظم الهدافين، ولكنه لم يعد لاعبًا من الطراز العالمي".

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ودافع جوارديولا عن لاعبه، وقال عنه في تصريحات صحفية: "النقاد لهم رأيهم، وأنا لي رأيي، ولا يهم أيهما الأصح، ولكن المهم هو أنه يساعدنا على توفير المساحات لباقي اللاعبين، ومساهماته الاستثنائية منذ اليوم الأول لوصوله معنا".

وتابع: "إذا أخبرتكم عن رأيي في هالاند، فيبدو أنني انتقد النقاد، ولكني لا أفعل ذلك يمكن أن نتفق أو نختلف، هدفنا ليس الفوز بالكرة الذهبية، بل نهدف إلى الفوز بالألقاب".

جدير بالذكر أن هالاند، واصل انفراده بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعد وصوله للهدف رقم 20 له هذا الموسم، وبفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه.