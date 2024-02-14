"دعوة للاستهزاء منه" .. نجم باريس سان جيرمان السابق يُحرض الجماهير الفرنسية ضد ميسي!

يشعر بالضغينة تجاه النجم الأرجنتيني

حث جيروم روثن لاعب باريس سان جيرمان السابق، الجماهير الفرنسية على إطلاق صيحات الاستهجان ضد ليونيل ميسي في حالة ظهوره بالأولمبياد.

المنتخب الأولمبي الأرجنتيني حجز مكانًا له في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 التي تنطلق الصيف المقبل، ووفقًا لما قاله مدرب الفريق خافيير ماسكيرانو، فإن ميسي قد يكون حاضرًا ضمن عناصر فوق السن.

وقال روثن في برنامجه الحواري "Rothen s'enflamme":"كشخص فرنسي وباريسي لا يجب أن أنسى ما لم يقدمه لنا، علينا القيام بأي خطوة للاعتراض على ما فعله معنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"ميسي استهزأ بنا لمدة عامين، قال إن العيش في باريس كان كارثة وأنه لم يتلق الترحيب الذي يشعر أنه يستحقه، هراء، هو مثل نيمار، كل الفرنسيين أظهروا الاحترام الكافي لهما عندما وصلا وتوقعوا المثل، وهذا ما لم يحدث أبدًا".

وتابع:"لم يقم بوظيفته مع باريس على أكمل وجه، سمعنا أنه غضب لعدم الاحتفال به بعد فوزه بكأس العالم ضد فرنسا في النهائي، هل كان يتوقع أن نفرش له السجادة الحمراء بعد الفوز علينا؟".

وطلب روثن خلال حديثه الغاضب من الجماهير الفرنسية الاستهزاء بالأرجنتيني في حالة مشاركته بالأولمبياد مع منتخب بلاده خلال الصيف.

يذكر أن ميسي قضى موسمين فقط مع باريس وتدهورت علاقته بشكل واضح مع جماهير الفريق، ليرحل عن أوروبا تمامًا وينتقل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.