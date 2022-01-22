دعوات لخطف مدرب السعودية وإعادته إلى إفريقيا

يبدو أن النجاح الملفت الذي يُحقق الفرنسي هيرفي رينارد مع منتخب السعودية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 دفع الشعب الغاني للمطالبة بالتعاقد معه لتدريب منتخب النجوم السوداء.

رينارد بدأ مهمته مع الأخضر عقب رحيله عن تدريب المغرب في يوليو 2019، وقد خطف إعجاب وإشادة الجميع بقيادة المنتخب لتصدر مجموعته في تصفيات المونديال بفارق 4 نقاط عن اليابان و5 عن أستراليا.

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الاتحاد الغاني لكرة القدم كان قد أعلن صباح اليوم إقالة مدربه الصربي ميلوفان راييفاتش عقب الخروج المخيب من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، إذ فشل المنتخب في الحصول على أكثر من نقطة من مبارياته الثلاثة.

الصحفي جورجي أدو طرح سؤالًا عبر حسابه الرسمي على تويتر حول الاسم المفضل لدى الشعب الغاني لخلاف راييفاتش، وقد تنوعت الإجابات ما بين الأسماء المحلية والعالمية.

وجاء ضمن الاقتراحات اسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي ينتهي عقده مع الأهلي المصري بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدده بعده.

واختار العديد من المغردين الفرنسي رينارد، مؤكدين أنه القادر على إعادة هيبة منتخب غانا وتصحيح أوضاعه وقيادته لتخطي المباراة الفاصلة والتأهل إلى كأس العالم 2022.

He will be the perfect one but I know it will not happen. pic.twitter.com/EOljwFTicB — BoadiFRIMPONG ☄️✍️ (@Frimpscollins_1) January 22, 2022

يُشار إلى أن رينارد قاد السعودية في 21 مباراة لم يخسر منها سوى 3 وتعادل في 5 وفاز في 13 مباراة، وقد استخدم حتى الآن 68 لاعبًا.

الأخضر يستعد حاليًا لمواجهة عُمان واليابان في موقعتين قد تحسمان تمامًا تأهله لنهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر شتاء 2022.