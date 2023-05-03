دعمًا لبيتسو موسيماني؟ الأهلي المصري يوجه رسالة للقلعة بعد العودة للدوري السعودي

رسالة الأهلي المصري إلى شقيقه السعودي

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حرص النادي الأهلي المصري، على توجيه التهنئة إلى شقيقه الأهلي السعودي، بعد صعود الأخير إلى دوري روشن للمحترفين مرة أخرى.

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ونجح الأهلي في الصعود إلى دوري روشن للمحترفين، بعد الفوز على هجر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 30 ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، التهنئة إلى نظيره الأهلي السعودي وإدارته وجماهيره.

وجاء نص بيان التهنئة من الأهلي كالآتي: "الكابتن محمود رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والجماهير، يتقدمون بخالص التهاني إلى نادي أهلي جدة الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره بمناسبة العودة إلى مكانه الطبيعي (الدوري الممتاز)".

ورد الأهلي السعودي على نظيره المصري، بتغريدة جاء فيها: "يتقدم رئيس النادي الأهلي الأستاذ وليد معاذ باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بالشكر إلى رئيس النادي الأهلي المصري الشقيق الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره على مشاعرهم غير المتغربة، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والازدهار".

وقد تكون تهنئة الأهلي هدفها دعم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي كان يتولى مهمة تدريب الفريق القاهري، قبل أن يتولى تدريب قلعة الكؤوس.

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