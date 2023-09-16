"دس السم في العسل" .. محلل استوديو الهلال والرياض يُثير غضب الهلاليين

الزعيم سحق الرياض في أولى مباريات نيمار

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أثار عايض مبخوت محلل استوديو مباراة الهلال والرياض في قنوات "SSC" السعودية غضب الهلاليين بحديثه عما حدث بين الجمهور الحاضر في اللقاء وسالم الدوسري.

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الجمهور الأزرق في المدرجات كان قد طالب سالم الدوسري بالتخلي عن تسديد ركلة الجزاء الأولى التي سنحت للفريق لزميله ألكسندر ميتروفيتش وهو ما حدث بالفعل، وحين منحه نيمار فرصة تسديد الركلة الثانية طالبوه كذلك بالتنازل عنها لصالح البرازيلي.

مبخوت وصف ذلك التصرف بالسيئ من الجمهور تجاه قائد الفريق وأحد نجومه الكبار، وطالبهم باحترام الدوسري أكثر من ذلك خاصة أنه يعيش أفضل فتراته حاليًا ويبذل قصارى جهده مع الهلال.

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الصحفي ناصر الجديع انتقد بشدة تصريحات مبخوت ووصفها بأنها "دس السم في العسل" ومحاولة للوقيعة بين الدوسري والزعماء، إذ كتب عبر تويتر "المعنى الحقيقي لدس السم في العسل .. كلام في ظاهره حرقة وغيرة على اللاعب وما بين سطوره محاولة لدق إسفين بين سالم وجمهور الهلال"

تابع "لا أحد يُعلّم جمهور الهلال كيف يحترم نجومه وكيف يتعامل معهم ومتى يغضب ومتى يعتب ومتى يرضى .. وسالم يعلم قدر هذا الجمهور وفضله عليه بعد الله ويعلم أن عتبه عليه على قدر المحبة .. وأن لا أحد يريد ويتمنى لسالم الخير والتألق أكثر من جمهور الهلال .. أنت محلل فني في ستوديو تحليلي يفترض أن يتناول ما يحدث داخل الملعب من أمور فنية وتكتيكية بحتة وترك إثارة مثل هذه القضايا التافهة للبرامج والديوانيات والمراكيز والاستراحات الرياضية! احذر يا جمهور الهلال، واحذر يا سالم ممن لا يريد بك ولا بالهلال خيرًا!".

يُشار إلى أن الهلال سحق الرياض بنتيجة 6-1 وقد سجل الدوسري هدفين أحدهما من ركلة جزاء حصل عليها نيمار.

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