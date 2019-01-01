دروجبا يختار مرشحه للكرة الذهبية

النجم الإيفواري يرشح إفريقي للجائزة

تحدث النجم الإيفواري ديديه دروجبا عن الكرة الذهبية واللاعب الأحق بنظره بالتتويج بالجائزة عن الموسم الفائت، متمنياً أن يفوز بها نجم إفريقي.

وأعلنت "فرانس فوتبول" الأسبوع الجاري قائمة المرشحين للتتويج بالجائزة الفردية، والتي سيعلن الفائز بها في ديسمبر القادم.

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وقال دروجبا في تصريحات إعلامية: "كان في الماضي ممكناً أن يفوز بها لاعب إفريقي، هناك لاعبين مثلوا القارة السمراء، مثل إيتو".

وأضاف: "نحن نتحدث عن قارة بأكملها، وليس دولة، عندما تقول كيليان مبابي فهو مثلاً لا يمثل أوروبا ككل، هناك فارق صغير".

وعن مرشحه المفضل: "ساديو ماني، لما قدمه في أمم إفريقيا، الفوز بدوري الأبطال، وما يقوم به في البريميرليج، قليلون من يفعلون هذا".

السنغالي الحاج ضيوف، نجم بلاده السابق، اتفق هو الآخر مع دروجبا حول أحقية ماني مع "لو باريسيان": "ماني أحق من مبابي هذا العام، برأيي الأحقية لفان دايك، ميسي، وماني".

وواصل: "لا يمكن مقارنة البريميرليج مع الكرة الفرنسية، هناك مجهود أكبر في إنجلترا، كما أن على المستوى الجماعي والفردي يتفوق".

وختم: "مبابي يحتاج لمغادرة فرنسا ليفوز بالجائزة، بابان الوحيد الذي فعلها وقت مارسيليا، وكان يلعب نهائي الأبطال".

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وسيكون دروجبا من مقدمي الحفل الذي سيُعلن فيه الفائز بالعاصمة الفرنسية باريس بالثاني من ديسمبر المقبل.