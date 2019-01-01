رئيس يوفنتوس: رونالدو يستحق الكرة الذهبية

رونالدو ضمن القائمة النهائية المعلنة للجائزة

تحدث أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، عن أحقية نجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو بتحقيق جائزة الكرة الذهبية لعام 2019، وذلك بعد عامه الأول في إيطاليا.

وأُعلنت منتصف الأسبوع الحالي قائمة المرشحين للكرة الذهبية، والتي تواجد بها رونالدو، وسيتم الإعلام عن الفائز في ديسمبر المقبل.

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وقال أنييلي أثناء مؤتمر صحفي للحديث عن موازنة الفريق للموسم الماضي: "فقط في الموسم الماضي جذبنا أفضل لاعب في العالم، كريستيانو رونالدو، أعتقد أنه يستحق الكرة الذهبية، ولو حدث، أبعث له بالتهنئة".

وعن تطور أوضاع فريقه: "نريد الحفاظ على الطريق الصحيح، تخطينا حاجز ال600 مليون هذا الموسم، خلال السنوات التسع الماضية تخطينا حاجز المليار و200 مليون كقيمة، وصعدنا للمركز الخامس من ال42 عالمياً، وسنتخطى بايرن مع نهاية العام".

وأتبع أنييلي: "يوفي هو أكبر نادي في إيطاليا ومن الأكبر في أوروبا، نريد أن نشعر بالفخر بما قدمناه وأن عوائد الفريق تقارب تلك الخاصة بريال مدريد، ما قمنا به هو نقطة انطلاق".

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وتأتي تصريحات أنييلي لتتزامن مع إعلان ناديه عن تمديد عقد رعايته مع "جيب"، وتلقيه 25 مليون يورو إضافية عن الموسم الحالي والمقبل.