دروجبا: أشجع فريقًا سعوديًا .. وأريد اللعب في دوري روشن

النجم الإيفواري متواجد حاليًا في السعودية

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أكد النجم الإيفواري ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، على أنه يُشجع أحد أندية دوري روشن السعودي، مُشيرًا إلى أنه كان يتمنى اللعب في الدوري حاليًا.

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دروجبا حضر منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام يوم الأربعاء، والذي أقيم بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وقال دروجبا خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "أشجع أحد أندية الدوري السعودي، ولكنني لن أقول اسمه، لأن جميع اللاعبين العالميين في الدوري السعودي أصدقائي، ولا أريد خسارتهم عند الإعلان عن اسم النادي الذي أميل له".

وأضاف: "أنا مُعجب بتطور الدوري السعودي مؤخرًا، لو كنت أستطيع اللعب حاليًا، لكنت قد لعبت في دوري روشن السعودي".

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واختتم أسطورة كوت ديفوار تصريحاته مُشيدًا بالبنية التحتية للمملكة، مؤكدًا على أنها قادرة على استضافة كأس العالم 2034 بنجاح.

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