دراكسلر عن الانتقال للدوري القطري: فعلتها لأجل المال!

النجم الألماني يتحدث عن انتقاله المثير للجدل.

أكد يوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان السابق والأهلي القطري الحالي أن انتقاله الأخير أثر عليه من جانب العامل المادي بشكل واضح.

وكتب دراكسلر في منشور عبر حسابه في "لينكدإن": أولًا وقبل أي شيء لقد أمضيت أوقاتًا جميلة في باريس، لقد جئت في 2017 كشاب والآن أغادر كرجل ناضج يتحمل مسؤولية عائلة، جاب العالم وتعلم الكثير داخل وخارج الملعب في ست سنوات".

وأضاف: "بسبب كل تلك اللحظات والتجارب أنا ممتن للنادي وللجميع في باريس، لكن في ألمانيا يسألون لماذا اذهب إلى قطر الآن، لماذا ليس الدوري الألماني أو أي دوري آخر في أوروبا".

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وأكمل: "الأمر ببساطة لأنني لم أتوصل لاتفاق ولأكون صريحًا، لم أكن مقتنعًا بخطوة جديدة في أوروبا، وبالطبع هناك الجانب المادي الذي يلعب دورًا كبيرًا بالنسبة لي، لا يمكن أن نخرج المال من المعادلة".