دراكسلر: باريس سان جيرمان قادر على إيقاف بوجبا

اللاعب الألماني يتحدث عن مواجهة اليونايتد وخاصة بوجبا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد جوليان دراكسلر لاعب وسط باريس سان جيرمان بنجم وسط مانشستر يونايتد "بول بوجبا" قبل المباراة التي ستجمع الفريقين معًا مساء اليوم ضمن دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لكن مؤكدًا في نفس الوقت على قدرته وزملائه إيقاف اللاعب الفرنسي.

وارتفعت أسهم بوجبا بقوة في عالم كرة القدم من جديد بعد تعيين أولي جونار سولشار مديرًا فنيًا لليونايتد عقب إقالة جوزيه مورينيو، إذ يُعد النجم الأبرز والأهم في الفريق حاليًا، وقد وصل عدد أهدافه في البريميرليج إلى 11 هدفًا وهو أعلى رصيد يصل له في موسم واحد.

دراكسلر قال قبل اللقاء المنتظر على ملعب أولد ترافورد "لديهم بعض اللاعبين المميزين جدًا في مانشستر يونايتد، خاصة في وسط الملعب، بتواجد بوجبا وماتيتش. سيكونوا حاسمين في اللقاء. لكننا نمتلك الكثير من الجودة كذلك، ولاعبونا أكثر من ممتازين".

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"لقد أوقفنا بوجبا أحيانًا خلال المباريات بين ألمانيا وفرنسا. سنرى ما سيفعل، يستطيع أن يفعل كل شيء، لكننا نمتلك اللاعبين القادرين على إيقافه".

وستكون المباراة هي المواجهة الرسمية الأولى بين آنخيل دي ماريا وفريقه السابق منذ رحل عنه عام 2015، وستشهد كذلك غياب ثنائي هجوم الفريق الفرنسي "نيمار وإيدينسون كافاني" للإصابة.

دراكسلر وعد بتعويض اللاعبين، بقوله "سألت دي ماريا عن بعض الأشياء الخاصة بالمان يونايتد، لكني لن أخبركم ماذا قال لي، لم يكن شيئًا سيئًا! سنلعب دون نيمار وكافاني، لذا آمل أن يُقدم دي ماريا أداءً جيدًا".

"لا أعرف بالتحديد في أي مركز سأخوض المباراة، لكني ألعب جيدًا ودون مشاكل في العديد من المراكز. أنا لست من نوعية لاعب مثل نيمار ونحن سنفتقده حقًا. سأحاول تقديم مباراة كبيرة".