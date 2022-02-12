دجيكو ينسب لنفسه الفضل في كل ما حققه صلاح!

كشف إدين دجيكو مهاجم نادي إنتر الإيطالي، عن دوره في المستوى الذي وصل له محمد صلاح نجم ليفربول وما حققه في مسيرته.

صلاح سبق أن لعب بجوار دجيكو بصفوف روما، قبل أن ينضم صاحب الـ29 سنة إلى ليفربول في 2017 ليصبح من أهم اللاعبين في الكرة العالمية.

وعلى الجانب الآخر حظى دجيكو بمسيرة مميزة مع الذئاب، قبل رحيله الصيف الماضي لإنتر، ليواصل تألقه في الدوري الإيطالي.

وقال المهاجم البوسني في تصريحات مع النجم الإنجليزي السابق ميكا ريتشاردز":"كنت أتحدث معه هو وأليسون قبل كل مباراة خلال تواجدنا معًا في روما".

وأضاف:"بطريقة ما ساعدت صلاح ليصبح اللاعب الذي هو عليه الآن، أنا سعيد جدًا من أجله وبكل ما فعله في ليفربول".

وتابع:"صلاح رجل عظيم يستحق كل ما حصل عليه، نفس الشيء مع أليسون، كنا سويًا لمدة عامين وفي الموسم الثاني وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

واستكمل حديثه:"أنت تحتاج دائمًا لهذه النوعية من اللاعبين للفوز بالبطولات، صلاح وأليسون اتخذا القرار الصحيح بالذهاب إلى ليفربول، حتى ولم ينظر لهم وقتها كفريق يفوز بالكثير من الألقاب".

يذكر أن صلاح حصل على لقب الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة خلال مسيرته مع الريدز.

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