دجيكو: ثقتنا بأنفسنا عادت وفعلنا كل شيء أمام ليتشي

مهاجم روما سعيد بمستوى فريقه أمام ليتشي اليوم

أبدى إيدين دجيكو، مهاجم روما سعادته بفوز فريقه في الدوري الإيطالي، على ليتشي برباعية نظيفة، مشيراً إلى أن الفريق ثقته بنفسه عادت وارتفعت بعد الانتصارات الأخيرة.

وساهم دجيكو في فوز روما، على ليتشي برباعية نظيفة في إطار مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

وقال دجيكو في تصريحات عقبت اللقاء: "سجلنا اليوم أربعة أهداف، وحافظنا على نظافة شباكنا، آخر مباراتين لنا كانتا جيدتين".

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وواصل: "لدينا الآن ثقة كبيرة في أنفسنا، ومع انتصار اليوم والخميس الماضي، زاد إيماننا بأنفسنا لأننا لم نحقق الفوز منذ فترة".

وتابع: "في مباراة الليلة، قدمنا كل شيء منذ انطلاقها وحتى نهايتها لقد مر وقت طويل منذ آخر فوز لنا على أرضنا في الدوري".

وتطرق المهاجم البوسني للحديث عن مباراة فريقه أمام جينت البلجيكي في الدوري الأوروبي وقال: "لقد حققنا الفوز على أرضنا، وهذا شيء مهم الآن سنسافر إلى بلجيكا لنحاول الفوز والتأهل للدور القادم".

جدير بالذكر أن ذئاب العاصمة، وصلوا للنقطة 42 بعد فوز اليوم في المركز الخامس وبفارق ثلاث نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الرابع الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.