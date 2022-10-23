دجاج بخلطة "مو صلاح" السرية .. الهوس بالنجم المصري يصل لمطاعم إنجلترا!

علي رفعت|
Mohamed Salah Jurgen Klopp Liverpool Manchester City 2022-23Getty
محمد صلاحليفربول vs ليدز يونايتدليفربولليدز يونايتدالدوري الإنجليزي الممتاز

رغم تراجعه في ترتيب هدافي الموسم الجاري لكن الهوس بمحمد صلاح لا يتوقف ولا يتراجع!

يبدو أن الهوس بالنجم المصري محمد صلاح في إنجلترا لن يتراجع قريبًا في ظل الحالة التي يصنعها لاعب روما السابق في الملاعب الإنجليزية.

آخر صيحات الهوس بهداف الموسم السابق في الدوري الإنجليزي هي الظهور على لافتة مطعم وجبات سريعة في مدينة ليدز.

المطعم يدعى "مو صلاح فرايد تشيكن" على اسم المطعم الشهير لكن بوجود النجم المصري في أول كلمتين بدلًا من الاسم المعروف.

تم الكشف عن المطعم من خلال صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات، وأكد صاحبها أن المطعم يتواجد في يوركشاير وتسائل عما إذا كان صلاح سيقاضي المطعم.

جدير بالذكر أن صلاح لم يسجل حتى الآن سوى ثلاثة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي بعد مرور 12 جولة متخلفًا عن المتصدر إرلينج هالاند بـ 14 هدفًا.

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94046 الأصوات
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