"دبابير هولندا" تفسد بداية لاكازيت مع ليون

لعبة PaintBall تفسد بداية المهاجم الفرنسي مع ليون

واقعة غريبة حدثت في تدريبات نادي ليون الفرنسي استعدادًا للموسم الجديد، وكان بطلها أليكساندر لاكازيت مهاجم الفريق السابق العائد من آرسنال.

ورحل لاكازيت عن صفوف آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد انتهاء عقده مع المدفعجية وعدم الاتفاق على التجديد ليعود إلى ليون.

ويبدو أن بداية اللاعب الجديدة مع ليون ليست على ما يرام، حيث تعرض لهجوم من الدبابير عشرات المرات في وجهه.

ماذا حدث للاكازيت؟

شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أكدت أن المهاجم صاحب الـ31 سنة تواجد مع باقي اللاعبين في ليون بإحدى الغابات في معسكر الفريق بهولندا من أجل المشاركة في لعبة "Paintball" الشهيرة.

ولم يكن لاكازيت هو الأكثر استمتاعًا من بين باقي اللاعبين بهذه اللعبة، حيث تعرض للعديد من اللسعات في وجهه ليتغيب عن التدريبات بعدها.

وتعرض كذلك زميله موسى ديمبيلي لبعض اللسعات، لكنها لم تكن بنفس القوة ولم تمنعه من المشاركة في التدريبات بعد ظهر الخميس.

ماذا ينتظر لاكازيت في ليون؟

من المتوقع ألا تبعده هذه الإصابة الغريبة في وجهه عن العديد من المباريات، وقد يغيب فقط عن مباراة الفريق الودية غدًا السبت ضد نادي فيليم الهولندي.

ويطمح لاكازيت في استعادة بريقه مع ليون بعد انخفاض معدله التهديفي بشكل واضح في الموسم الأخير له مع آرسنال بتسجيله 6 أهداف فقط في 36 مباراة.

ويملك المهاجم المخضرم بعض الأرقام الجيدة بتجربته الأولى مع النادي الفرنسي، بوصول رصيده التهديفي إلى 129 هدفًا في 274 مباراة.

ولا يعتبر لاكازيت هو الوحيد العائد لليون هذا الصيف، بانضمام كورينتين توليسو لنفس الفريق قادمًا من بايرن ميونخ بصفقة انتقال حر أيضًا.