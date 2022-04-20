دائمًا يحطم الأرقام .. بنزيما أهدر ركلتي جزاء ودخل سجلات التاريخ!

أضاع كريم بنزيما ضربتي جزاء في مواجهة فريقه اليوم أمام فريق أوساسونا ببطولة الدوري الإسباني.

حيث استطاع الملكي تحقيق الفوز على أصحاب الأرض وخطف الثلاث نقاط على الرغم من إضاعة الفرنسي لفرصتين كانوا ليحسموا اللقاء مبكرًا.

فالدولي الفرنسي الذي يلمع بشدة في الآونة الأخيرة ويحقق بعض الأرقام القياسية الإيجابية لم يكتف بهذا وحقق اليوم رقمين جديدين لكن بشكل سلبي.

فبتلك الفرصتان التي أهدرهما بنزيما، بات أول لاعب في الدوري الإسباني يهدر ركلتي جزاء في البطولة منذ موسم 2005-06، حين أهدر راؤول تامودو ضربتين لإسبانيول أمام ريال بيتيس.

BENZEMA ES EL PRIMER JUGADOR DEL REAL MADRID QUE FALLA DOS PENALTIS EN UN MISMO PARTIDO EN TODA LA HISTORIA DE LA LIGA.



📝 No le sucedía a nadie desde la temporada 2005-06 (Tamudo contra el Real Betis). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 20, 2022

وتسبب الفرنسي في رقم جديد إيجابي، لكن هذه المرة في مصلحة حارس مرمى أوساسونا الذي تصدى للفرصتين سيرجيو هيريرا.

2 - Sergio Herrera 🇪🇸 is the first goalkeeper to save two penalties in the same LaLiga game since Sergio Asenjo 🇪🇸 against Getafe in February 2018 and is also the first to do so in a match against Real Madrid in the competition since 2003/04. Heroic. pic.twitter.com/ttAcuvThGI — OptaJose (@OptaJose) April 20, 2022

حيث بات سيرجيو أول حارس مرمى ينقذ ركلتي جزاء في نفس المباراة بالدوري الإسباني منذ سيرجيو أسينخو ضد خيتافي في فبراير 2018.

وهو أيضًا أول من يفعل ذلك في مباراة ضد ريال مدريد في المسابقة منذ موسم 2003/2004، أي منذ عمل نظام إحصائيات "Opta" الذي بدأ في هذه المدة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد عزز صدارته اليوم بالفوز على أوساسونا بنتيجة (3-1)، ليصل للنقطة 78 في المركز الأول.

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