"التسريبات تتواصل".. بيكيه فضل السعودية على قطر وطلب العودة لمنتخب إسبانيا

لا تزال الحقائق تتكشف حول مستوى الأعمال التي تدار على هامش كرة القدم الإسبانية، وذلك في إكمال لتسريبات صحيفة "إل كونفدينسيال" الإسبانية عن العلاقة بين جيرارد بيكيه لاعب برشلونة ورئيس شركة كوزموس القابضة، ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

آخر ما تكشف في هذا الأمر هو أن السعودية لم تكن صاحبة العرض الأوحد، بل إن الاتحاد الإسبااني تلقى أيضًا عرضًا قطريًا لاستضافة السوبر الإسباني.

العرض القطري المرفوض

الوثائق الأحدث أظهرت أن العرض القطري كان يتمثل في عرض مبلغ شراء ثابت للبطولة يتمثل في 33 مليون يورو، تزيد بنسبة 3%، ولكن هذه القيمة استثنت أي فوائد لشركة "كوزموس" الأمر الذي دفع بيكيه لمحاولة الضغط على روبياليس لقبول العرض السعودي.

لاعب برشلونة كان يحض روبياليس على قبول العرض السعودي "من أجل صورته كرئيس للاتحاد".. العرض السعودي رغم أنه كان أقل قيمة بـ 24 مليون يورو فحسب، ولكنه امتلك نقاطًا أساسية فضلته على العرض القطري.

أول شيء أنه لمدة 6 أعوام، والثاني أن العقد يمنح ريال مدريد وبرشلونة قيمة أكبر إذ يقل الشرط الجزائي بعدم مشاركة أي منهما بنحو 5 ملايين يورو، و10 ملايين يورو إذا لم يوجد الفريقان، وهذه كانت أداة ضغط لإبقاء ريال مدريد وبرشلونة دومًا في المنافسة.

روبياليس رد على هذا الأمر قائلًا إنه على الرغم من أن العرض القطري كان أقوى، إلا أن هيئة قطرية رفضت التصديق عليه، وهذا هو سبب تفضيل العرض السعودي عليه.

بيكيه يتدخل للعب الأولمبياد!

التسريبات أظهرت حقيقة أخرى صادمة، بيكيه الذي اعتزل اللعب الدولي منذ سنوات طالب روبياليس بإقناع مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي لويس دي لا فوينتي بإشراكه مع الماتادور في أولمبياد طوكيو 2020 مؤخرًا.

اللاعب الكتالوني أرسل عدة تسجيلات صوتية في 2019 إلى روبياليس طلب منه فيها تدبير لقاء مع دي لا فوينتي لإقناعه بضرورة المشاركة في البطولة، مع تأكيد الطرفين أن كل شيء لابد أن يكون طي الكتمان.

بيكيه أظهر امتعاضًا في وقت لاحق من دخول سيرجيو راموس في دائرة اختيارات المدرب دي لا فوينتي، لكن الأخير قرر استبعاد الاسمين في الأخير، مانحًا مقاعد فوق السن لكل من سيبايوس وأسينسيو وميرينو.

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