مفاجأة سارة تظهر في ليفربول والسبب محمد صلاح!

هل صدق يورجن كلوب؟

أخيرًا وبعد طول انتظار عاد النجم المصري محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول تمهيدًا للظهور للمرة الأولى منذ عودته من كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

صلاح عانى من مشكلة في أوتار الركبة خلال مواجهة مصر وغانا بدور المجموعات، ليغادر كوت ديفوار عائدًا إلى إنجلترا، وسط انتقادات واسعة لمغادرته معسكر الفراعنة مبكرًا وعدم الاستمرار مع الفريق حتى التعافي.

وبعد فترة من الانتظار شوهد صلاح أخيرًا وهو يشارك في تدريبات الريدز الجماعية، اليوم، الثلاثاء، بعد تعافيه من إصابته بشكل كامل.

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ووفقًا لبعض التقارير وتصريحات رامي عباس وكيل اللاعب، فإن إصابة صاحب الـ31 سنة كان من المقرر أن تستمر لفترة أطول، ولكنه تعافى قبل الموعد المُحدد ليكون جاهزًا لمواجهة برينتفورد القادمة بالدوري الإنجليزي يوم 17 فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن صلاح كان من المٌقرر أن يعود لمصر في حالة وصول الفراعنة إلى نهائي أمم إفريقيا وفقًا لما قاله يورجن كلوب مدرب ليفربول، ولكن الفريق خرج من دور الـ16 في البطولة التي حسمتها كوت ديفوار على حساب نيجيريا يوم الأحد الماضي.