"أشعر وكأنني وحش" .. كارباخال يسعد قلب أنشيلوتي بشأن خطة عودته إلى ريال مدريد

النجم الإسباني يدافع عن "القائد" مبابي

زف المدافع الإسباني داني كارباخال، لاعب ريال مدريد، أنباء سارة إلى جماهير النادي الملكي، بشأن تطورات جديدة حول إصابته.

وكان كارباخال قد تعرض قبل 4 أشهر لإصابة قوية بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين، وذلك خلال مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الجولة التاسعة من الليجا.

وبناء على تلك الإصابة القوية فإن موسم كارباخال، مع ريال مدريد، قد انتهى إلا أن المدافع الإسباني، كشف أنه يطمح للعودة في وقت أسرع مما هو مخطط له، كما يرى أن تلك الضربة قد تساعده للاستمرار فترة أطول في الملاعب.

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وقال كارباخال في تصريحاته خلال حفل جمعية الصحافة الرياضية في مدريد: "أشعر وكأنني حيوان (وحش)!.. عملية التعافي تسير بشكل جيد، وسأعود إلى مستواي كما كنت من قبل .. لا يوجد أدنى شك".

وأضاف: "البرنامج العلاجي يسير بشكل جيد للغاية وكل شيء يسير بشكل ممتاز دون تأخير، وهذا هو الأهم".

وتطرق كارباخال إلى الحديث عن زميله الفرنسي كيليان مبابي، مشيرًا إلى أنه "يمتلك شخصية قيادية ويظهر ذلك في غرفة تبديل الملابس، حيث يبدو وكأنه لاعبًا في ريال مدريد منذ 5 سنوات".

وأردف: "مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل. علينا أن ننتظر حتى نهاية الموسم لنثبت عمليا أنه الأفضل في العالم، لأن النجاحات المشتركة لها تأثير كبير".

ودافع نجم منتخب إسباني، في كلمته عن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في ظل عاصفة الانتقادات التي تطارده هذا الموسم، قائلًا: "في عالم كرة القدم، تنتقل من الجنة إلى الجحيم بعد هزيمتين فقط. الجميع شاهده يفوز بلقبين للدوري معنا في 3 سنوات، إنه مدرب عظيم، وسيفوز بألقاب مهمة هذا الموسم رغم الشكوك الكبيرة حوله".