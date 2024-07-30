بسبب نيكو ويليامز .. رد قاطع من لايبزيج يُعقد صفقة أولمو على برشلونة!

النادي الألماني يرفض التخلي عن طلباته

قرر نادي لايبزيج الألماني تعقيد موقف برشلونة تمامًا، في مساعيه للتعاقد مع داني أولمو خلال الأسابيع الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة يتابع أولمو من فترة طويلة جدًا، وبعد تألق اللاعب المبهر مع إسبانيا في يورو 2024 ومساهمته في فوز الفريق بالبطولة، أصبح صاحب الـ26 سنة من الأهداف الرئيسية للمدرب هانز فليك، ولكن المشكلة تكمن في الشرط الجزائي بعقده، والذي تبلغ قيمته 60 مليون يورو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن العرض الذي قدمه برشلونة لضم اللاعب مقابل 40 مليون يورو كمبلغ ثابت و20 مليونًا متغيرات، قوبل بالرفض القاطع من النادي الألماني الذي أصر على تلقي قيمة الشرط بالكامل.

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وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الألماني اجتمعت مع وكلاء اللاعب أمس، الإثنين، وأعربت عن تقديرها الشديد لأولمو باعتباره أحد أهم اللاعبين في يورو 2024، ولكنها شددت على رفضها لخفض يورو واحد من قيمته الحالية.

ولا يعتقد لايبزيج أن هذه القيمة مبالغًا فيها، بالنظر إلى نموذج جواو نيفيز، الذي أصبح على أعتاب مغادرة بنفيكا إلى باريس سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو، وهو مبلغ يزيد بكثير عن قيمته السوقية الحالية.

ويتساءل كذلك النادي حول السبب الحقيقي وراء استعداد برشلونة لدفع 62 مليون يورو مقابل التعاقد مع نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو، والاكتفاء بـ40 مليونًا فقط من أجل أولمو.

ومن جانبه يطمح أولمو في توصل لايبزيج لاتفاق مع برشلونة بسبب رغبته في القفز نحو خطوة مختلفة بمسيرته المهنية، وسط ترقب من عدة أندية أخرى مثل بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.