"الله لم يتركنا وحدنا".. شقيق ألفيش يرد على أنباء اختفائه برسالة غامضة!

والدتهما ردت برسالة هي الأخرى

منذ إطلاق سراحه بشكل مؤقت في 25 مارس الماضي، لم يخرج داني ألفيش للظهور كثيرًا أمام الجميع، مما أثار التكهنات حول نشاطه بعد مغادرة السجن، ليخرج شقيقه لتوجيه رسالة خاصة له.

وكان ألفيش قد قضى 14 شهرًا خلف القضبان، بسبب تورطه في الاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة في شهر ديسمبر 2022، قبل أن يتم إطلاق سراحه على ذمة القضية في انتظار نتيجة الاستئناف، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف.

الظهور الأبرز لألفيش بعد خروجه من السجن، كان مع زوجته جوانا سانز، حيث ذهب الثنائي في عدة رحلات على مدار الأسابيع الماضية، في مدن إيبيزا وتينيريفي ومايوركا، وهو ما ظهر عبر حساب سانز على موقع "إنستجرام"، حيث خرجت وقتها لإعلان عودة علاقتها مع ألفيش إلى أفضل حالاتها رغم أنباء طلبها الطلاق منه.

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ومن جانبه خرج شقيقه "ناي" للتحدث بشكل علني عن علاقته بألفيش، حيث نشر صورة لهما على موقع إنستجرام وكتب معها رسالة:"يا إلهي، أشكرك لأنك لم تتركنا وحدنا أبدًا".

وسرعان ما ردت والدتهما على هذا المنشور قائلة:"الله هو المسيطر"، وسط اختفاء تام من ألفيش، حيث كان الظهور العلني الأخير له في محكمة برشلونة من أجل بعض الإجراءات.

يذكر أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي موعد محدد لمعرفة نتيجة الطعن المقدم من مختلف الأطراف المشاركة في القضية، لذلك سيستمر ألفيش في التمتع بحريته لحين إشعار آخر.