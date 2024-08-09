العلاقة عادت إلى أفضل حالاتها

حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جوانا سانز، على توجيه رسالة إلى منتقديها، بسبب الصور التي تنشرها مع زوجها داني ألفيش خلال قضاء فترة الإجازة الصيفية.

ألفيش تم الإفراج عنه مؤخرًا في قضية اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 23 سنة في ملهى ساتون الليلي في برشلونة، حيث أطلقت المحكمة سراحه بكفالة بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، في انتظار الاستئناف الذي تقدم به اللاعب البرازيلي.

جوانا سانز سبق أن أظهرت العديد من المؤشرات حول رغبتها في الطلاق من ألفيش بعد تطور هذه القضية، ولكنها عادت له من جديد ولم تتردد في إظهار حبها له، من خلال اصطحابه في جولة لعدة مدن إسبانية مثل مايوركا، لتتعرض لانتقادات عنيفة من متابعيها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشرت جوانا صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" لألفيش وهو يقوم بمساعدتها في الطبخ، وعلقت عليها "لقد جاء إلى مايوركا لطهي الطعام"، ولم تكن هذه الصورة الوحيدة، بل نشرت العديد من المشاهد الأخرى التي جمعت بينهما، لتظهر بعض الانتقادات لها حول القيام بذلك في ظل عدم الفصل بشكل نهائي في قضية الاغتصاب.

وردت عارضة الأزياء على منتقديها قائلة:"من ينزعج من الصور فلا ينظر".

وتأتي هذه الرسالة من جوانا إلى متابعيها، كأوضح رد ممكن على تحسن علاقتها بألفيش وعودتها إلى أفضل صورة ممكنة، رغم إدانة لاعب برشلونة ويوفنتوس السابق بقضية الاعتداء الجنسي على الفتاة، على أمل منها أن يحصل على البراءة بعد الاستئناف على الحكم الصادر ضده.