هيريرا: الهجوم هو أفضل دفاع لمانشستر يونايتد

هل يُوجه هيريرا انتقادات مبطنة لمدربه السابق مورينيو؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى أندير هيريرا أن أفضل دفاع لمانشستر يونايتد حين يتقدم بالنتيجة هو أن يُواصل الهجوم، مبديًا استمتاعه بأدواره الهجومية الجديدة مع المدرب أولي جونار سولشار.

وسجل اليونايتد 12 هدفًا في المباريات الثلاثة الأولى لسولشار الذي خلف جوزيه مورينيو بداية الشهر الجاري، وهو يُساوي ما أحرزه الفريق من أهداف خلال المباريات الـ8 الأخيرة مع المدرب البرتغالي.

وسجل لاعب الوسط الإسباني هدفًا وصنع هدفين تحت قيادة المدرب الجديد، وقال لموقع النادي الرسمي "سولشار يحب مننا أن نُهاجم، يريد شيء من التوازن من المدافعين، وأحيانًا مني ومن ماتيتش، لكنه يريد أن يُهاجم الجميع، يريد من الظهيرين أن يُهاجما. يرغب في أن نخلق المشاكل لدفاع المنافس وذلك يُناسبنا تمامًا".

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أضاف "أعتقد أن أفضل وسيلة للدفاع هي مواصلة الهجوم. أحيانًا عليك أن تكون حذرًا، وهذا ما نفعله باعتقادي. نحن نواصل الهجوم وخلق الفرص، ومع المهاجمين الذين نمتلكهم في الأمام، من الصعب ألا نخلق الفرص ونسجل الأهداف".

وأتم هيريرا تصريحاته بالتعبير عن رغبته في القيام بالأدوار الهجومية خلال المباريات وإحرازه للأهداف، مؤكدًا أنه يمتلك الأدوات اللازمة ليلعب أدوارًا دفاعية وهجومية في الوسط، ومختتمًا "أستطيع مساعدة الفريق بالكرة ودون كرة وأعتقد أن سولشار يُحب ذلك".