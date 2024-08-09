بعد العودة إلى بيته .. داني أولمو يشعل الصراع مع ريال مدريد برسالته الأولى في برشلونة

برشلونة أعلن صفقة داني أولمو رسميًا..

رغم عدم ذكر اسمه، إلا أن الدولي الإسباني داني أولمو، العائد حديثًا إلى صفوف فريق الكرة بنادي برشلونة، قرر إشعال الصراع مبكرًا مع ريال مدريد، في رسالته الأولى بعد التوقيع للعملاق الكتالوني.

وأعلن نادي برشلونة، عن تعاقده رسميًا مع داني أولمو، حامل لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، مع منتخب إسبانيا، بعقد لمدة 6 مواسم، حتى صيف 2030، قادمًا من لايبزيج الألماني، مقابل 55 مليون يورو.

ووفق صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أعرب أولمو عن سعادته الغامرة بالعودة إلى برشلونة، الذي تدرج داني بين فئاته السنية، حتى غادر فريق تحت 18 عامًا، لينتقل إلى دينامو زغرب الكرواتي، في 2014، قائلًا "أنا سعيد بالعودة إلى منزلي، مع عائلتي وزملائي في الفريق، إنه حلم أصبح حقيقة، أتطلع للبدء حقًا".

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وأضاف، من مكتب رئيس النادي جوان لابورتا، "جئت منذ الفوز بكل الألقاب المُمكنة، نحن برشلونة وعلينا التنافس على كل شيء، نمتلك فريقًا ولاعبين وطاقم عمل، ونسعى لتحقيق كل شيء".

وتابع أولمو "لقد كانت مفاوضات مكثفة، هذا طبيعي، كل شيء تم بسرعة كبيرة مع لايبزيج وأنا ممتن لهم أيضًا، ولكن يجب تسليط الضوء أيضًا على المجهود الذي بذلته إدارة برشلونة من أجل التعاقد معي، أنا فخور بحبهم وفخور بوجودي هنا. لقد لعبت بالفعل مع العديد من لاعبي برشلونة، أريد رؤية لاعبين آخرين مثل فرينكي (دي يونج) أو ليفاندوفسكي، إنهم لاعبون ذوو جودة عالية، أنا مستعد وأتطلع إلى الأمام، وأريد المساهمة وتحقيق الفوز.

ويطمح برشلونة لبداية جديدة، في موسم 2024-2025، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك، والذي تولى دفة الفريق خلفًا للإسباني تشافي هيرنانديز، والذي قاد برشلونة لتوه إلى وصافة جدول الدوري الإسباني، وربع نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الماضي، علمًا بأن غريمه التاريخي ريال مدريد نجح في التتويج بالثنائية.