"هذا ما بحثت عنه" .. دانييلي دي روسي يكشف عن انطباعه عن سعود عبد الحميد

دي روسي يُبدي إعجابه من سعود عبد الحميد

كشف دانييلي دي روسي المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن رأيه وانطباعه عن سعود عبد الحميد الظهير الأيمن للفريق، الذي انضم للذئاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال دي روسي خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "رأيت سعود في تدريبين فقط، وجعلناه يلعب 10 دقائق، وذلك لأننا لم نرغب في زيادة الضغط عليه".

وأضاف: "يمتلك سعود الخصائص التي كنت أبحث عنها، إنه لاعب لم أكن أعرف عنه سوى القليل، فهم في السعودية يرونه بطلًا مستقبليًا، ولكن علينا أن نعمل كثيرًا من وجهة نظر تكتيكية وفنية".

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مدرب روما واصل: "سعود سريع للغاية ونحن بحاجة للوصول على بعض المعرفة التكتيكية لأن كرة القدم هنا في إيطاليا مختلفة تمامًا عما هي عليه الآن هناك في السعودية".

واختتم دانييلي تصريحاته قائلًا: "إنه فتى مرح ومبتسم وإيجابي، وعلينا مساعدته للتأقلم في الوقت المناسب، مع فريق قوي بالفعل في حد ذاته ليتم تحسينه من وجهة نظر بدنية، ومن وجهة نظر فردية أيضًا".