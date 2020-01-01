دالوت: فيرنانديش سيؤهلنا إلى دوري أبطال أوروبا

دالوت يثق في قدرات مواطنه

قال ديوجو دالوت الظهير الأيمن لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه واثق من نجاح مواطنه برونو فيرنانديش رفقة الفريق.

برونو فيرنانديش كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل نهاية الميركاتو الشتوي قادماً من سبورتنج لشبونة.

البرتغالي شارك في مباراة ولفرهامبتون لمدة 90 دقيقة وقدم أداء لا بأس به ولكنه فشل في إحداث الفارق في الجانب الهجومي.

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وأضاف دالوت في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "جميع اللاعبين في غرف خلع الملابس يعلمون جيداً أن برونو سيقدم أداء أكثر من رائع وسضيف لنا الكثير في رغبتنا بالمشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وعن تعامل فيرنانديش مع الضغوط أكد: "بكل تأكيد سيتعامل معها بحرفية، هو لاعب محترف ولعب مع منتخب بلاده في مستويات محترفة".

وتابع: "عندما جئت للنادي كان لدي بعض الأشخاص من البرتغال الذين اهتموا بس وساعدوني على التعرف على أجواء النادي، وهو نفس الأمر الذي أود أن أفعله لأن هذا واجبي".

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وأردف: "سأضغط بقوة وأتأكد من أنني أستحق اللعب هنا، لهذا السبب وقعت على المجيء إلى هنا، أريد أن أكون الظهير الأيمن الذي يمكن أن يلعب في مانشستر يونايتد".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع.