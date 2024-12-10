مفاجأة قادمة؟ .. دافيد دي خيا ونجم مانشستر يونايتد يثيران الجدل عن كريستيانو رونالدو بـ"نفس الصورة والتعليق"

تصرف مفاجئ من "زميلي" كريستيانو رونالدو السابقين..

أثار النجم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجدل في الشارع الرياضي العالمي، بـ"سؤال من كلمتين" للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي.

جارناتشو أعرب عن حبه الكبير لرونالدو، في كثير من المواقف؛ حيث "قلد" احتفالات الأسطورة البرتغالية مرات عدة، إلى جانب مشاهدة "فيديوهات" لمهاجم النصر الحالي باستمرار؛ حسب اعتراف زملاء النجم الأرجنتيني نفسه.

وتزامل النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 20 سنة، مع الأسطورة البرتغالية "39 عامًا"، في صفوف نادي مانشستر يونايتد؛ وتحديدًا في الفترة من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2022.

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وفي هذا السياق.. نشر جارناتشو صورة لكريستيانو رونالدو عبر خاصية "القصص"، في حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مساء اليوم الثلاثاء؛ مع تعليق: "ماذا سيحدث؟!".

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ولم يذكر أليخاندرو جارناتشو سبب النشر، ما فتح المجال أمام المشجعين حول العالم، لكي يقوموا بتوقع ما يقصده النجم الأرجنتيني من هذه "الصورة والتعليق"؛ حيث زعم البعض أن اللاعب الشاب في طريقه للانتقال إلى الملاعب السعودية، لمزاملة رونالدو في نادي النصر.

لكن.. ما ينفي هذا التوقع؛ هو أن الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق ونادي فيورنتينا الإيطالي الحالي، قام بنشر نفس الصورة والتعليق، عبر خاصية "القصص" في حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" أيضًا.

تداول نفس "الصورة والتعليق" من جارناتشو ودي خيا؛ جعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، يتوقعون "مفاجأة كبرى قادمة" من الأسطورة كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن دي خيا البالغ من العمر 34 سنة، تزامل هو الآخر مع رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد، في الفترة من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2022؛ قبل أن يفسخ الأسطورة البرتغالية عقده بـ"التراضي"، ليعقبه رحيل الحارس الإسباني في صيف 2023.