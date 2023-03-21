قرار سيدفع أنطوان جريزمان للاعتزال .. كيليان مبابي سيصبح قائد فرنسا الجديد

دفعة جديدة لمبابي مع منتخب فرنسا..

جاء اعتزال حارس المرمى الفرنسي هوجو لوريس اللعب على المستوى الدولي بعد منافسات كأس العالم 2022، ليضع ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا في أزمة لإيجاد قائد جديد للديوك.

وحسب شبكة "ESPN" الرياضية الأمريكية، فقد أكد ديشان مساء الإثنين أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سيحصل على شارة القيادة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن منح مبابي، الذي سجل 36 هدفًا في 66 مباراة مع منتخب بلاده، شارة قيادة منتخب فرنسا لأول مرة رسميًا يوم الخميس.

التقرير أشار إلى أن ديشان تحدث إلى مبابي يوم الإثنين في معسكر تدريب منتخب فرنسا، كما أجرى محادثة طويلة مع أنطوان جريزمان الذي كان المرشح الآخر للدور، قبل تأكيد قراره لباقي أعضاء الفريق.

صحيفة "Le Figaro" الفرنسية من جانبها أشارت إلى انزعاج جريزمان الشديد من القرار، وادعت أنه يفكر بالفعل في الاعتزال دوليًا بعد انتهاء معسكر فرنسا الحالي.

جريزمان، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، يلعب مع منتخب فرنسا منذ عام 2014، وخاض بالفعل 117 مباراة بقميص "الديوك"، ويرى أنه الأحق بحمل شارة القيادة.

مبابي، الذي قاد منتخب فرنسا بالفعل مرة واحدة في مباراة بدوري الأمم الأوروبية ضد الدنمارك في سبتمبر 2022، سيصبح الآن أحد أصغر القادة في تاريخ المنتخب الفرنسي.

ويثق ديشان في أن مبابي، البالغ من العمر 24 عامًا، قد نضج بما يكفي لقيادة الفريق على خلفية المستوى الرائع الذي يقدمه دائمًا.

ومن المقرر أن يبدأ عهد مبابي كقائد لمنتخب فرنسا يوم الجمعة أمام هولندا، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.