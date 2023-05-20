خيانة من داخل منزل كريستيانو رونالدو .. جورجينا رودريجيز تستعين بقميص برشلونة!

المزيد من الجدل من قبل جورجينا رودريجيز.

تسببت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ولاعب النصر الحالي بالكثير من الجدل عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء هذا بعد أن نشرت مقطع فيديو في يومياتها للثلاثي ماتيو وإيفا وألينا أبناء كريستيانو رونالدو وهم يقفزون على الأركية.

حتى هنا الأمور طبيعية ولا بأس بها، لكن ظهور النجل الأصغر لرونالدو ماتيو بقميص برشلونة كان هو سبب الجدل الكبير الذي صاحب نشر الفيديو.

يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير عديدة أن التوتر بين رونالدو وجورجينا في تصاعد مستمر وأن علاقتهما ليست على ما يرام مؤخرًا منذ انضمامه للنصر السعودي.

جدير بالذكر أن رونالدو أمضى أكثر من نصف مسيرته وهو المنافس الأول لنادي برشلونة، مسجلًا 450 هدفًا لصالح ريال مدريد في 438 مباراة.