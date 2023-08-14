يا لها من خيانة! .. لاعبو بيرنلي دعموا هالاند ضد فريقهم

تصرف غريب من لاعبي بيرنلي...

مارس إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، هوايته المفضلة بتسجيل الأهداف، عندما لعب فريقه أمام بيرنلي في مطلع الأسبوع الحالي.

وافتتح مانشستر سيتي، مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2023-24، أمام بيرنلي مساء الجمعة الماضي، وفاز فيها بثلاثة أهداف دون رد، سجل منهم المهاجم النرويجي هدفين.

وكشف حساب " FPL Focal" المهتم بأخبار لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن اعتماد بعض من لاعبي بيرنلي على إرلينج هالاند، في مواجهة فريقهم.

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ونشر الحساب صورًا من تشكيل ثلاثي بيرنلي، وهم جوش براونهيل، وجاك كورك، وموريك، وظهر وجود هالاند في التشكيل، بل وعليه شارة قيادة الفريق، للحصول على نقط إضافية.

وأثارت واقعة لاعبي بيرنلي غضب جمهور فريقهم، ولكنها ليست الأولى من نوعها إذ حدث في عام 2021، أمرًا مشابهًا من لاعبي أستون فيلا، عندما قرر لاعبو الفريق إزالة جاك جريليتش من فريقهم في لعبة فانتازي قبل مواجهة ليستر سيتي.

وتسبب تصرف لاعبي أستون فيلا، في غضب المدرب دين سميث، إذ كان يريد عدم نشر أي معلومات تؤكد غياب جريليتش عن مواجهة ليستر سيتي.