خيار إجباري وأدوار متشابهة .. معضلة الرباعي الأجنبي تضرب الهلال قبل نهائي آسيا

من سيختاره رامون دياز لمواجهة النهائي الآسيوي؟

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علم "جول" من مصادر داخل نادي الهلال، معلومات مؤكدة حول الرباعي الأجنبي الأقرب للمشاركة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، وعلى هذا الأساس، نناقش الخيارات المتاحة للمدرب رامون دياز ضد أوراوا السبت المقبل.

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وأصبح نادي الهلال أمام تحدٍ كبير، بعدما انتهت مباراة الذهاب، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، باللقاء الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، ولكن اختيار الرباعي الأجنبي للمباراة هو الأمر الذي يشغل بال الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز حاليًا.

دياز مطالبًا باختيار 4 لاعبين أجانب، ضمنهم الآسيوي الوحيد جانج هيون سو، وتبقى بين اللاعبين الأجانب 6 لاعبين، سيختار منهم المدرب الأرجنتيني 3 فقط.

ونستعرض خلال السطور التالية، الرباعي الأجنبي الأنسب لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا..

الكوري جانج هيون سو

لا شك في اختيار دياز للمدافع الكوري الجنوبي، لأنه هو اللاعب الآسيوي الوحيد في الفريق، خاصة وأن اللوائح تنص على السماح بإشراك لاعب آسيوي واحد فقط.

هذا بجانب المستوى الرائع الذي يقدمه جانج هيون سو مع الهلال خلال الفترة الماضية، حيث يعد من أحد أسرار نجاح الزعيم في جميع البطولات والإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية.

أوديون إيجالو

على الرغم من عدم ظهوره بشكل جيد في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، إلا أن وجوده أمر لا خلاف عليه، خاصة وأنه هداف الفريق في بطولة دوري روشن للمحترفين برصيد 18 هدفًا.

وعلى الرغم من امتلاك الهلال للمهاجم المحلي المميز صالح الشهري، إلا أن غياب إيجالو عن أي مباراة يكون مؤثرًا، وتواجده في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، سيكون الخيار الأنسب أمام دياز.

ميشايل ديلجادو

ما قدمه البرازيلي خلال المباريات الأخيرة للهلال، يُجبر أي مدرب على الاستعانة به في قائمته، ولا يستطيع أن يستبعده، خاصة في مباراة مثل مواجهة أوراوا، والتي قد يتم حسمها بتفاصيل بسيطة، وهي أبرز سمات ميشايل.

ديلجادو سريع الحركة، ويستطيع خداع المدافعين بشكل رائع، وقد ينجح في الحصول على أخطاء من مناطق مؤثرة في الملعب أو داخل منطقة الجزاء، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه في مباراة مثل إياب نهائي دوري الأبطال.

أندريه كاريلو

بعد طرد سالم الدوسري في مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال، سيكون رامون دياز مُجبرًا على ضم أندريه كاريلو لتعويض غياب سالم، هذا بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب البيروفي.

دياز سيعتمد على كاريلو في مركز الجناح الأيمن، مع نقل ميشايل ليشغل مركز الجناح الأيسر بدلًا من سالم الدوسري، ليتم تعويض الأخير بعد الطرد الذي حصل عليه.

المستبعدون

الأبرز للاستبعاد في تلك المباراة، هو المهاجم المالي موسى ماريجا، بالإضافة إلى الكولومبي جوستافو كوييار، لعدم حاجة دياز لخدماتهما في تلك المباراة.

ماريجا يتشابه بشكل كبير مع إيجالو، والاعتماد على كوييار لن يُفيد في ظل تواجد محمد كنو وعبد الله عطيف، على الرغم من إصابة سلمان الفرج.

Shahid