خوليان ألفاريز عن غضب جمهور مانشستر سيتي: حديثي كان قاسيًا لكنه صادق!

الأرجنتيني يوضح موقفه لجمهور مانشستر سيتي...

كشف خوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد الحالي، أنه قبل إتمام الاتفاق مع الفريق الإسباني، تحدث مع مدربه السابق بيب جوارديولا، وإدارة مانشستر سيتي، وشكرهم على الفترة التي قضاها معهم، ونفى وجود أي خلافات بينه وبين إدارة فريقه القديم.

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وانضم النجم الأرجنتيني، إلى صفوف أتلتيكو مدريد، في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 75 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2030.

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وقال ألفاريز في تصريحات لشبكة " ESPN Argentina": "لا أعتقد أن انتقالي إلى أتلتيكو مدريد، حدث بطريقة سيئة لقد تحدثت دائمًا بصدق، ربما ما قلته في ذلك الوقت كان قاسيًا، ولكن الأمور تتضخم على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "لقد قلت حينها إنني قضيت وقتًا رائعًا في النادي، وكنت سعيدًا ومرتاحًا للغاية، لقد كانت كلمات لمحاولة شرح إحساسي".

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وأضاف: "في الأيام التي كنت على وشك فيها التوقيع مع أتلتيكو مدريد، تحدثت مع بيب جوارديولا، وشكرته على الفترة التي قضيتها معه، وكل ما تعلمته منه، كما أنه شكرني، كانت فترة لا تصدق".

يذكر أن ألفاريز كان قد انضم لمانشستر سيتي في صيف 2022 قبل أن يرحل عنه الصيف الماضي، بعدما شارك في 103 مباريات، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 18 آخرين.