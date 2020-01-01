خوفاً من الكورونا فريق إيطالي يعلق تدريبات الناشئين

فيروس كورونا بدأ يتفشى في إيطاليا

أعلن نادي بياتشينزا الإيطالي، إيقاف تدريبات فرق الناشئين خوفاً من فيروس كورونا الذي بدأ في الانتشار بإيطاليا.

وبدأ الفيروس الخطير في الانتشار، بإيطاليا وتسجيل عدد من الإصابات في شمال الدولة.

واتبع النادي، توصيات الحكومة في شمال إيطاليا بالبقاء في المنازل قدر المستطاع خوفاً من تفشي الإصابات وازدياد الأعداد.

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ونشر نادي بياتشينزا بياناً جاء فيه: "لا نريد التسبب في أي إزعاج، ولكن يوجد لدينا العديد من اللاعبين في تلك المنطقة، وكذلك الموظفين، لذا قررنا تعليق تدريبات الناشئين".

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ومن جانبه يعمل رئيس منطقة لومباردي بدراسة توقف الأنشطة الرياضية في المنطقة المحلية، خاصة أن هناك بعض المناطق قامت بالفعل بذلك.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية، أشارت إلى احتمالية تأجيل بعض مباريات السيري آ خوفاً من الفيروس.