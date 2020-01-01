خوفاً من الإصابات اسكتلندا تمنع الناشئين من الكرات الرأسية

الاتحاد الأسكتلندي يسير على خطى الاتحاد الأمريكي

قرر الاتحاد الأسكتلندي، منع الناشئين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، من ضرب الكرات برأسهم خوفاً من التعرض للإصابات.

ويأتي قرار الاتحاد الأسكتلندي، خوفاً على الأطفال من التأثر في مرحلة الكبر، بأمراض في المخ والخرف.

وبناء على دراسة أجرتها جامعة جلاسكو، على لاعبي كرة القدم الأسكتلنديين السابقيين أنهم أكثر عرضة للوفاة بأمراض عصبية في المخ، بنسبة 3.5 أكثر من اللاعبين الآخرين.

اسكتلندا الآن أصبحت أول اتحاد في أوروبا يتخذ مثل هذا القرار، ولكن الوضع لا يزال غير واضح بنسبة كبيرة، ستكون هناك دراسات أكثر حول العالم للتأكد من صحة هذا القرار.

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ومن جانبها، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية، هذا القرار على الناشئين منذ عام 2015.