ثقافة
خوفاً على صوتها .. أديل تمتنع عن مساندة إنجلترا في كأس العالم!
هيثم محمد
9:04 ص غرينتش+2 5/12/2022
كشفت تقارير في إنجلترا عن الأسباب وراء امتناع المطربة البريطانية الشهيرة أديل من مساندة إنجلترا في كأس العالم قطر 2022.
وتعرضت المطربة الشهيرة لأزمة صحية في 2011 أثرت على أحبالها الصوتية، وعلى إثرها خضعت لجراحة معقدة لعلاجها.
وبحسب "صن"، أمر الأطباء أديل بعدم مشاهدة مباريات إنجلترا بسبب الحماس الكبير الذي يصيبها أثناء مشاهدة المباريات.
ويخشى الأطباء من أن تفاعل المغنية مع اللقاءات الخاصة ببلادها قد يؤدي إلى صراخها ويؤثر على أحبالها الصوتية بشكل يؤذيها.
وتلعب إنجلترا مساء الجمعة المقبلة مباراة مرتقبة ضد فرنسا لحساب منافسات ربع نهائي المونديال عقب تخطي عقبة السنغال بثلاثية نظيفة.