مشاجرة مع الجماهير.. نجم وولفرهامبتون يورط نفسه في أزمة كبيرة!

نجم وولفرهامبتون يدخل في مشاجرة مع الجماهير...

التقطت عدسات الكاميرات، دخول خوسيه سا، حارس مرمى وولفرهامبتون، في مشاجرة مع أحد جماهير فريقه، أثناء مباراة الذئاب مع بورنموث، في الدوري الإنجليزي.

وسقط وولفرهامبتون، في فخ الخسارة من بورنموث، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن الحارس البرتغالي، قبل بداية الشوط الثاني، دخل في مشادة كلامية مع أحد الجماهير الغاضبة بسبب أداء ونتائج فريقها.

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وأشار التقرير إلى أن سا تم ابعاده عن المدرجات واعادته للملعب قبل أن يتطور الأمر، بينما تدخل الامن وأخرج المشجع وسط تصفيق من الحاضرين.

وكان شوط المباراة الأول، قد انتهى بتقدم بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبالرغم من محاولات وولفرهامبتون، للعودة إلى النتيجة في الشوط الثاني وتقليص الفارق، إلا أن جاستن كلويفرت، قتل أحلامهم بالعودة بهدف رابع في الدقيقة 74.

جدير بالذكر أن وولفرهامبتون، يعاني هذا الموسم بشكل واضح إذ يحتل المركز الثامن عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد تسع نقاط، وبفارق أربع نقاط عن ساوثامبتون المتذيل.