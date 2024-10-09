"تمنيت الإصابة بدلًا من نجم ريال مدريد" .. خوسيلو يعترف: هذا أكثر ما أفتقده بعد الانتقال لقطر!

كلمات مؤثرة من خوسيلو..

أعرب النجم الإسباني خوسيلو، مهاجم نادي الغرافة القطري، عن "اشتياقه الكبير" لفريقه السابق ريال مدريد، على الرغم من مرور 3 أشهر فقط، على الرحيل عنه.

خوسيلو البالغ من العمر 34 سنة، لعب لمدة موسم رياضي واحد فقط "2023-2024" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد؛ وذلك بعد أن مثله في الفئات السنية عندما كان صغيرًا.

وفي موسمه الوحيد مع الفريق الأول؛ لعب النجم الإسباني المخضرم دورًا في قيادة العملاق الإسباني، للتتويج بثلاثية "الدوري، السوبر المحلي وأبطال أوروبا"، قبل أن ينتقل إلى الغرافة في صيف العام الحالي.

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وقال خوسيلو في تصريحات مع وكالة الأنباء الإسبانية، مساء اليوم الأربعاء: "أفتقد الشعور بأنني في بيتي.. لقد تمت معاملتي في ريال مدريد، بشكل أكثر من رائع".

وأضاف النجم الإسباني: "يشتاق المرء دائمًا إلى المكان الذي يعامله فيه الناس كما لو كان في وطنه.. حظي الأعظم؛ هو أنني تمكنت من التواجد مع ريال مدريد، وتمثيل هذا النادي الكبير".

وشدد خوسيلو على أن ارتداء قميص الريال في ملعب "سانتياجو برنابيو"، هو حلم طفولة صعب للغاية؛ لدرجة أن قلة قليلة من اللاعبين الإسبان يمكنهم تحقيقه.

ونفى خوسيلو شعوره بـ"الندم"، على الانتقال إلى نادي الغرافة؛ قائلًا: "في الحياة.. لا يجب عليك أبدًا أن تندم على القرارات التي تتخذها؛ ولكني أشعر حقًا أنني أفتقد شيئًا كبيرًا، عندما أشاهد ريال مدريد عبر شاشة التلفزيون".

وعن "صهره" داني كارباخال، ظهير أيمن نادي ريال مدريد.. أكد خوسيلو على شعوره بحزن شديد بعد إصابته في "الرباط الصليبي الأمامي للركبة"، حيث كان يتمنى لو هو الذي أصيب بدلًا منه.

وتابع: "علاقتي مع كارباخال تتخطى الملعب.. أعرف جيدًا ماذا يعني داني لنادي ريال مدريد"، معتبرًا أن ظهير الفريق الملكي؛ هو الأحق بالتتويج بـ"الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم 2024.

وأشار خوسيلو إلى جودة البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي، ثنائي الفريق المدريدي؛ إلا أنه يرى بأن كارباخال هو الأحق بالجائزة، نظرًا لما قدمه مع الريال ومنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم.