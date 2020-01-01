"خنت العهد مع إبراهيموفيتش بسبب الأزمة المالية"

لم يحادثني لمدة..

اعترف أدريانو جالياني، نائب رئيس ميلان السابق، أنه لم يفي بعهده مع زلاتان إبراهيموفيتش في 2012 عندما أنهى مسيرته في سان سيرو وجعله يتوجه إلى باريس سان جيرمان.

وفي 2012 قام البي آس جي بصفقة مزدوجة مع الروسونيري، حيث ضم الثنائي إبراهيموفيتش وتياجو سيلفا، وبالنسبة لجالياني، فإن الأزمة الاقتصادية كانت السبب الرئيسي في التخلي عن النجمين.

جالياني قضى 31 عامًا في ميلان مع صديقه والمالك السابق للميلان، سيلفيو بيرلسكوني، وكان مشرفًا على الفترة الأنجح في تاريخ العملاق الإيطالي، حيث فاز ميلان في عهده بـ5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

المزيد من الفرق

ويُصنِف البعض جالياني بأنه من أسس الانهيار الذي بدأ في ميلان من 2012، وقد كشف الخبير الإيطالي أن إبرا لم يكن يود الرحيل عن الروسونيري، بل ووصل الأمر لمقاطعته لعدم الوفاء بعهده.

جالياني في تصريحات صحفية قص قصة إبرا مع ميلان وقال "كان محط أنظارنا منذ أن كان في أياكس، ولكن في ذلك الوقت لم يكن يسجل العديد من الأهداف.".

كما أضاف "لقد تحسن كثيرًا تحت قيادة فابيو كابيلو، وفي 2006 اتفقنا معه على الانضمام إلينا بالفعل، ولكن أزمة الكالتشيوبولي ظهرت في تلك الفترة وسقط كل شيء.".

وأتم "لقد بعته في 2012 وظل لا يحدثني لبعض الوقت، جزء من ذلك لأنني قد وعدته بأنني لن أبيعه أبدًا وسيكمل في ميلان، ولكن اتخذنا هذه الخطوة لأسباب تتعلق بالميزانية، تمامًا كحالة تياجو سيلفا.".

وعاد السلطان مرة أخرى إلى سان سيرو في يناير الماضي في صفقة انتقال حر، وقد تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة آخر في 8 مباريات خاضها بمختلف المسابقات قبل إيقاف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن الشائعات تدور حاليًا أن هذا الموسم سيكون الأخير لصاحب الـ38 عامًا في كرة القدم، حيث قرر السويدي تعليق حذائه بعد مسيرة طويلة كان ميلان من أبرز المحطات فيها على الإطلاق.