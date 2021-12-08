"خناقة وهزار" بسبب تسريب تشكيل منتخب مصر بكأس العرب

تسبب تسريب تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر، في أزمة بسيطة بين إعلاميين ونجوم في كرة القدم المصرية سابقين، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

وقبل انطلاق مباراة مصر والجزائر بـ48 ساعة، نشر الإعلامي أحمد عبد الباسط التشكيل الذي سيخوض به الفراعنة مباراة الجزائر ببطولة كأس العرب.

كيف بدأت أزمة تسريب تشكيل منتخب مصر؟

بعد إعلان البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة قبل مواجهة الجزائر، نشر عبد الباسط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تغريدة"، ليؤكد على أنه سبق الجميع في إعلان التشكيل قبل المباراة بيومين.

إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، علق على تغريدة عبد الباسط بتغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" يبدي خلالها احترامه لمجهود عبد الباسط، وفي نفس الوقت يعبر عن استغرابه من تسريب التشكيل.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "طبعًا ده نجاح ليك وأحييك على اجتهادك الشخصي، وتجيب معلومة من داخل الجهاز الفني، بس مين بقى اللي في الجهاز اللي بيسرب تشكيل منتخب مصر آخر فترة قبلها بيومين، ودي عمري ما شفتها في حياتي اقسم بالله".

طبعا ده نجاح ليك واحييك علي اجتهادك الشخصي وتجيب معلومه من داخل الجهاز الفني ✋

بس مين بقي اللي في الجهاز اللي بيسرب تشكيل منتخب مصر اخر فتره

قبلها بيومين ودي عمري ماشفتها في حياتي

اقسم بالله 😎 https://t.co/5Qy54qjeW6 — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) December 8, 2021

كيف تطورت الأحداث وتدخل ميدو في الأمر؟

الإعلامي إبراهيم فايق رد على إبراهيم سعيد قائلًا: "صباح الفل، ده اتهام في ذمة ناس محترمة وكبيرة يا هيما، وذم فيا أنا شخصيًا، وده كلام مايطلعش منك وانت عارف الأصول كويس، بلاش لو عندك مشكلة شخصية مع حد في الجهاز يبقى ده رد فعلك، ولو عندك مشكلة مع الأداء انتقدهم براحتك فنيًا بدون تشويه وتشكيك في ذمم الناس".

إبراهيم سعيد رد على فايق قائلًا: "صباحك ورد وخير حبيبي، هي الصراحة بقت مشكلة شخصية، وأنا مليش مشكلة مع حد أصلًا، وبلاش تدخلنا في حوار غير اللي بتكلم فيه معاك، عشان مش بيمشي معايا الحوار ده وانت عارفني شخصيًا".

وتابع: "انت عارف مين صاحب مين وبيديله التشكيلة عشان تجيلك وتعلنها، وأنا مش بشكك دي حقيقة على فكرة، صباحك فل".

برضه تاني ما انا بنفرد بالتشكيل من أيام كوبر وأجيري ومن بعده حسام البدري وكل دول أجهزة فنية مختلفة؟!. ايه الجديد المختلف المرة دي؟! اكتر من ٥ سنين بنفرد بالتشكيل ولا عمرك قولت انه بيتسرب لي من الجهاز.. اشمعنى المرة دي بقى فيه حد بيسرب لي من الجهاز؟ https://t.co/fUuW5xRCqA — Ibrahim fayek - إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) December 8, 2021

ليرد عليه إبراهيم فايق قائلًا: "برضه تاني، ما أنا بنفرد بالتشكيل من أيام كوبر وأجيري ومن بعده حسام البدري، وكل دول أجهزة فنية مختلفة، ايه الجديد المختلف المرة دي؟ أكثر من 5 سنين بنفرد بالتشكيل ولا عمرك قولت انه بيتسرب لي من الجهاز، اشمعنى المرة دي بقى فيه حد بيسرب لي من الجهاز؟".

وبعدها دخل سعيد وفايق في وصلة هزار فيما بينهما، حيث قال سعيد "بكرة بقى انزل بتشكيل ماتش الأردن"، ليرد عليه فايق قائلًا: "هبعتهولك يا هيما والله".

ثم تدخل أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق قائلًا: "أنا عارف مين بيديك التشكيل يا إبراهيم"، ليرد عليه فايق قائلًا: "مبتجبش منه ليه يا نجم؟".

ميدو رد قائلًا: "عندي حاجات أهم"، ثم رد فايق: "أوت دي يا نجم، امسحها واكتب تويتة تانية"، ليختتم ميدو الحديث قائلًا: "ليك في الأفلام؟".

ليك في الافلام؟ — Mido (@midoahm) December 8, 2021

اقرأ أيضًا ..

موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

منتخب مصر يُعلن تفاصيل إصابة حجازي وأيمن أشرف

الاتحاد الجزائري يُوضح حقيقة التقدم باحتجاج على هدف مصر