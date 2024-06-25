"خليفة مارادونا وميسي".. أسطورة ألمانيا يتغنى بنجم اليورو!

تصريح مثير من ماتيوس..

أبدى لوثار ماتيوس، أسطورة المنتخب الألماني والفائز بالكرة الذهبية عام 1990، إعجابه بنجم منتخب إسبانيا، لامين يامال، والذي يقدم مستويات مميزة في كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

ولعب جناح برشلونة البالغ من العمر 16 عامًا دورًا أساسيًا في انتصارات المنتخب الإسباني ضد كرواتيا وإيطاليا، قبل أن يشارك في نصف الساعة الأخيرة في فوز لاروخا ضد ألبانيا.

وقال ماتيوس، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مارادونا، ميسي، والآن لامين يامال أو جمال موسيالا (نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا)".

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وأضاف: "الشعور الذي يولده لامين في البطولة هو شعور لاعب كرة قدم يلعب بشخصية ونضج غير مناسب لعمره".

وختم: "لامين يامال هو العنصر الرائع في إسبانيا، ويمكن أن يطمح الفريق في التتويج باللقب، لديهم الكثير من الأمان في التمرير، وفي المقدمة هناك لاعبون يتمتعون بالكثير من الجودة".

وتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما جاء منتخب إيطاليا في المركز الثاني (4)، وودعت كرواتيا وألبانيا البطولة من الدور الأول.